Final Fantasy XVI: Gameplay zeigt die Welt, Morbole, das Kampfsystem und mehr

Passend zum heute gefallenen Preview-Embargo von "Final Fantasy XVI" wurden Gameplay-Eindrücke aus der Preview-Demo für die internationale Spielepresse veröffentlicht. Diese zeigen verschiedene Elemente des Titels und ermöglichen uns so einen ausführlichen Blick auf das vielversprechende Rollenspiel.

Heute fiel das Preview-Embargo zu „Final Fantasy XVI“, was es uns und den internationalen Kollegen ermöglichte, frische Eindrücke zum neuen Rollenspiel von Square Enix unter die Gaming-Community zu bringen.

Solltet ihr unsere ausführliche Vorschau zu „Final Fantasy XVI“ verpasst haben, könnt ihr sie hier nachholen. Passend zu den ebenfalls heute veröffentlichten Neuigkeiten wie den Details zu den Inhalten der Demo stellte Gematsu gleich einen Schwung neuer Gameplay-Clips bereit, die aus einer Preview-Demo stammen.

Zu sehen sind ausgewählte Charaktere, die Spielwelt von „Final Fantasy XVI“ an sich, das Kampfsystem sowie mächtige Gegner wie beispielsweise die Morbole, die genau wie in anderen „Final Fantasy“-Abenteuern vor allem mit ihren giftigen Attacken für Angst und Schrecken sorgen.

Demo erscheint kurz vor dem Release

Trotz der Informationen zum Inhalt der Demo ließ Square Enix weiterhin offen, wann die Probefassung im Endeffekt veröffentlicht werden soll. Bisher spricht der japanische Publisher lediglich davon, dass die Demo etwa zwei Wochen vor der Vollversion von „Final Fantasy XVI“ veröffentlicht wird.

In der Demo schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle einer jungen Version des Protagonisten Clive Rosfield und erleben schicksalshafte Tage, die schlussendlich zu den Geschehnissen von „Final Fantasy XVI“ führten. Wer sich nach dem Spielen der Probefassung zum Kauf von „Final Fantasy XVI“ entscheiden sollte, kann seine Fortschritte in die Vollversion übernehmen und sein Abenteuer nahtlos fortsetzen.

„Final Fantasy XVI“ wird am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht. Solltet ihr bisher keine PS5 euer Eigen nennen, besteht ab sofort die Möglichkeit, ein offizielles Bundle, bestehend aus einer PlayStation 5-Konsole und einer digitalen Version von „Final Fantasy XVI“, im PlayStation Direct-Store vorzubestellen.

Weitere Details zum Bestellvorgang oder dem Preis des Bundles haben wir hier für euch zusammengefasst.

