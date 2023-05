Arizona Sunshine 2: Sequel zum VR-Zombie-Shooter angekündigt – Trailer

Auch Besitzer des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR2 kamen im Rahmen des gestrigen PlayStation 5-Games-Showcase auf ihre Kosten und wurden mit der einen oder anderen spannenden Neuankündigung bedacht.

Darunter „Arizona Sunshine 2“, ein Nachfolger zum postapokalyptischen VR-Shooter aus dem Jahr 2016. Das Sequel entsteht genau wie der Erstling bei den Entwicklern von Vertigo Games und verspricht laut offiziellen Angaben die gleiche actionreiche Shooter-Kost wie das originale „Arizona Sunshine“.

Ein weiteres Mal führt euer Weg in eine zerstörte Welt, in der blutrünstige Zombies Jagd auf Überlebende machen. Zu den interessantesten Neuerungen von „Arizona Sunshine 2“ gehört laut Vertigo Games der cineastische Story-Modus, in dem euch eine spannende Geschichte erzählt werden soll.

Ein neues Nahkampfsystem und mehr

Im Spielgeschehen dürfen die Spielerinnen und Spieler sowohl auf ihre Favoriten aus dem ersten Teil zurückgreifen als auch ganz neue Waffen im Kampf einsetzen. Das Arsenal umfasst dieses Mal alles von Schrotflinten über Macheten bis hin zu Flammenwerfern. Ebenfalls neu ist laut Vertigo Games das Nahkampfsystem, durch das die Scharmützel in „Arizona Sunshine 2“ noch abwechslungsreicher ausfallen.

Ebenfalls geboten werden ein Begleiter in Form von Freddy, der aktiv in der Kampfgeschehen eingreift, sowie ein neues Verstümmelungs- und Blutsystem, das sowohl aus der sicheren Entfernung heraus als auch im Nahkampf für eine noch intensivere Action sorgen wird.

Abschließend versprechen die Macher von Verigo Games, dass „Arizona Sunshine 2“ regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der neuen VR-Headsets machen und unter anderem mit Animationen und Hintergrundgrafiken der nächsten Generation punkten wird. Weitere Details zu den Inhalten und dem Gameplay des Nachfolgers werden laut Entwicklerangaben im Laufe der nächsten Monate folgen.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Arizona Sunshine 2“ erscheint 2023.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Arizona Sunshine 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren