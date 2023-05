Diablo 4: Preload auf Konsolen und PC gestartet

Nachdem gestern weltweit die Reviews zu „Diablo 4“ veröffentlicht wurden, darunter auch der Test von PLAY3.DE, geht es heute mit dem Preload des Action-RPGs weiter. In den sozialen Medien macht Blizzard darauf aufmerksam, dass das Spiel ab sofort auf die Plattform der Wahl geladen werden kann.

„Wenn sich die Pforten der Hölle öffnen, sei bereit. Lade Diablo 4 jetzt auf dem PC und Konsolen vor“, so der Entwickler kurz und knapp als Hinweis für Spieler, die „Diablo 4“ digital vorbestellt haben.

Auf der PS5 und Xbox Series X/S werden beim Preload rund 75 GB übertragen. Auf dem PC sind es 85 GB mit hochauflösenden Texturen und 46 GB ohne HD-Pack.

Der Early Access von „Diablo 4“ startet am 2. Juni 2023 für Besitzer der Ultimate und Deluxe Editions. Käufer der Standard Edition müssen sich bis zum 6. Juni 2023 gedulden.

Early Access-Release: Am 2. Juni 2023 um 01:00 Uhr

Am 2. Juni 2023 um 01:00 Uhr Finaler Release: Am 6. Juni 2023 um 01:00 Uhr

Fortschritte von den Betas und Server-Slams werden übrigens nicht in das finale Spiel übertragen.

Day One-Patch zum Launch

Zum Launch von „Diablo 4“ wird Blizzard Entertainment einen Day One-Patch zum Download bereitstellen, der ein paar finale Änderungen vornimmt. Allzu groß werden die Unterschiede zum zuvor vorgestellten Build allerdings nicht sein, wie der Associate Game Director Joseph Piepiora auf Twitter klarstellte.

Auf seinem Account betonte er: „Es wird sehr wenige Änderungen zwischen diesem Build und dem, den die Spieler zum Start spielen werden, geben. Wir entschuldigen uns vielmals für die Verwirrung!“ Zuvor sprach er noch von „Balance-Änderungen und Fehlerbehebungen“.

Piepora ergänzte, dass man „Diablo 4“ weiterhin evaluieren möchte und bereit sei, weitere Anpassungen vorzunehmen, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten. „Es ist so, wie wir es schon immer gesagt haben: Der Launch ist erst der Anfang!“, so seine Worte.

Das könnte euch ebenfalls zu PlayStation Plus interessieren:

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass für die Nutzung von „Diablo 4“ eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft bzw. im Fall der Xbox Series X/S eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft vorausgesetzt wird, was zumindest in Deutschland offenbar für das gesamte Spiel gilt. Mehr zu „Diablo 4“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren