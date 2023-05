Diablo 4: Kündigt Rennen an, bei dem Vorbesteller Vorteile haben

Kurz vor dem Release von „Diablo 4“ hat das Studio Blizzard ein Rennen um Level 100 in dem Spiel enthüllt. Die Community ist bei dem Event jedoch gespalten und glaubt, dass gewisse Spieler dabei einen unfairen Vorteil haben.

„Denkst du, du kannst den Tod überlisten?“ schrieben die Entwickler von Blizzard kürzlich auf Twitter und kündigten damit ein besonderes Hardcore-Rennen im kommenden „Diablo 4“ an. Die ersten 1.000 Spieler, die im Hardcore-Modus des Spiels das Maximallevel 100 erreichen, werden mit ihrem Nutzernamen auf einer Statue von Lilith verewigt, der Antagonistin von „Diablo 4“.

Ein Problem dabei: „Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC. Vorbesteller der Deluxe- und Ultimate-Editionen können jedoch schon ab dem 2. Juni in das Spiel einsteigen.

Vielspieler und Vorbesteller haben laut Community Vorteile

Die Ankündigung kam nicht bei allen Spielern gut an. In der Community wurden gleich mehrere angebliche Probleme identifiziert, die einen unfairen Vorteil bringen sollen. Zunächst einmal wären da die Streamer, die mit dem Spielen von „Diablo 4“ ihren Lebensunterhalt bestreiten und dadurch mehr Zeit hätten, ihren Hardcore-Charakter auf Level 100 zu bringen.

Auch Content Creators und Rezensenten, die bereits vor dem offiziellen Launch des Spiels länger Zugang zu der Welt von Sanktuario hatten, wären laut einigen Nutzern in den sozialen Medien im Vorteil. Zu diesem Argument hat sich sogar der General Manager von „Diablo 4“, Rod Fergusson, zu Wort gemeldet. Er fragte, wie Rezensenten einen Vorteil hätten, wenn ihr gesamter Fortschritt im Spiel vor dem Launch gelöscht wird. Die Spieler antworteten, dass ein Nutzer, der „alles über Bosse, Handlungen, Ausrüstungsgegenstände und Level weiß, einen Vorteil gegenüber Spielern habe, die das noch nie gemacht hätten“. Bei diesem Punkt hatten die Entwickler bereits ein Einsehen und gaben an, dass Nutzer, die eine Review-Version des Spiels hatten, nicht an dem Rennen teilnehmen dürfen.

Zudem würden sich Spieler, die an dem Hardcore-Rennen teilnehmen wollten, nun dazu genötigt fühlen, das Spiel in der Deluxe- und Ultimate-Edition vorzubestellen. Diese Editionen erhalten einen früheren Zugang zum Spiel, während Nutzer mit einer Standard-Version von „Diablo 4“ bis zum 6. Juni warten müssen. „Ich glaube, dass ist nur ein weiteres Marketing-Tool, um die Leute dazu zu bringen, den Early Access zu kaufen“, schrieb ein Spieler auf Reddit. „Denn der ist Voraussetzung, um an diesem Rennen teilnehmen zu können. Saison 1 wäre ein viel fairerer Startpunkt gewesen, weil alle zur gleichen Zeit beginnen und alle bereits das volle Spiel erlebt haben.“

