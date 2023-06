Baldur’s Gate 3: Ausführliche Präsentation in dieser Woche angekündigt

Da sich die Verantwortlichen der ESA bekanntermaßen dazu entschlossen, die E3 2023 abzusagen, liegt der Fokus in diesem Juni ein weiteres Mal auf dem von Geoff Keighley produzierten und moderierten Summer Game Fest.

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits namhafte Titel wie „Mortal Kombat 1“, „Lies of P“ oder die „Phantom Liberty“-Erweiterung zu „Cyberpunk 2077“ für eine Präsentation im Rahmen des Summer Game Fest 2023 bestätigt wurden, kündigten nun auch die Larian Studios einen Auftritt auf dem Event an.

Im Gepäck haben die belgischen Entwickler das Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“, das Ende August erscheint und in Form eines Trailers auf dem Summer Game Fest 2023 vorgestellt wird. In den Fokus wird dabei der neue Charakter Gortash rücken.

Mit „Baldur’s Gate 3“ kehrt eine der bekanntesten Rollenspielserien zurück und erzählt laut offiziellen Angaben eine Geschichte von Freundschaft und Verrat, von Opfer und Überleben – und der Verlockung absoluter Macht. Ihr stellt euch eine Gruppe neuer Helden zusammen und kehrt in die Vergessenen Reiche zurück.

„Erstelle deinen Helden aus zahlreichen D&D-Völkern und -Klassen – oder spiele einen Originalcharakter mit einer ganz eigenen Herkunftsgeschichte. Stürze dich in mitreißende Abenteuer, erbeute wertvolle Schätze, bestreite packende Kämpfe und erlebe romantische Episoden – auf einer epischen Reise durch die Vergessenen Reiche und darüber hinaus“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

„Baldur’s Gate 3“ wird ein rundenbasiertes Kampfsystem bieten, das auf den Regeln der 5. D&D-Edition basiert und entsprechend komplex ausfällt. Zu den Besonderheiten des Fantasy-Rollenspiels gehört laut Entwicklerangaben die Tatsache, dass sich jede eurer Entscheidungen auf die Spielwelt und den weiteren Verlauf eures Abenteuers auswirkt.

„Baldur’s Gate 3“ wird ab dem 31. August 2023 für den PC und die PlayStation 5 erhältlich sein. Neben der Standard-Version wird das Rollenspiel dabei in Form von Collector’s- und Deluxe-Editions veröffentlicht.

Welche Inhalte im Zuge der Sonder-Editionen geboten werden, verraten wir euch hier.

We’ve got a lot to show you this summer. 🐙🔥 Tune into @summergamefest this Thursday, June 8th @ 12pm PDT to meet Gortash. pic.twitter.com/UjSlMzkRgn

— Larian Studios is releasing BG3 on August 31st 🥳 (@larianstudios) June 5, 2023