Mortal Kombat 1: Ed Boon deutet Rückkehr eines klassischen Charakters an

Mit dem Summer Game Fest 2023 am 8. Juni wird in dieser Woche der Gaming-Sommer 2023 eingeläutet. Wie vor wenigen Tagen bestätigt wurde, dürfen wir uns im Zuge des Summer Game Fest unter anderem auf die offizielle Gameplay-Enthüllung von „Mortal Kombat 1“ freuen.

Kurz vor der Präsentation in dieser Woche sorgte Ed Boon von den NetherRealm Studios ein weiteres Mal für neuen Gesprächsstoff und deutete die Rückkehr eines klassischen Charakters an. So veröffentlichte Boon via Twitter einen Schnappschuss des Charakter-Rosters von „Mortal Kombat 4“ und versah den Tweet mit einem Drachen-Emoji.

Schnell wurde spekuliert, dass Boon mit damit eine Rückkehr des Charakters Jarek angedeutet haben könnte.

Feiert auch Kano sein Comeback?

Jarek gehörte in „Mortal Kombat 4“ aus dem Jahr 1997 zu den neuen Charakteren und war seitdem nur noch in „Mortal Kombat: Special Forces“ (2000) spielbar. Zudem tauchte er in einem Comic zu „Mortal Kombat X“ auf. Für die Tatsache, dass sich Boon mit dem Drachen-Emoji auf Jarek beziehen könnte, spricht dessen Zugehörigkeit zum Black Dragon-Clan.

Da es sich bei Jarek um einen Schüler von Kano handelt, wird spekuliert, dass auch dieser in „Mortal Kombat 1“ mit von der Partie sein könnte. Möglicherweise erfahren wir im Rahmen des Summer Game Fest 2023 am Donnerstag Abend mehr zu diesem Thema. Zu den bisher bestätigten Charakteren von „Mortal Kombat 1“ gehören Mileena, Scorpion, Kitana, Johnny Cage, Sub Zero, Raiden, Liu Kang und Kung Lao.

Wie es zur offiziellen Ankündigung des Reboots hieß, dürfen wir uns auf ein neues Universum freuen, in dem die bekannten Charaktere der Reihe in ganz neuen Rollen zu sehen sind. „Das ist Mortal Kombat 1. Es ist ein völlig neuer Anfang. Ihr werdet sehen, wie diese Charaktere mit neuen Rollen und neuen Beziehungen zueinander wieder eingeführt werden. Das ist der Hauptgrund hinter der Bezeichnung Mortal Kombat 1“, so Boon zu diesem Thema.

„Mortal Kombat 1“ wird am 19. September 2023 für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

Some making their way back into action.. 🐉 pic.twitter.com/WtnKOlxmTK — Ed Boon (@noobde) June 6, 2023

