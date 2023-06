Crime Boss Rockay City: Konsolenrelease erfolgt schon in wenigen Tagen

„Crime Boss: Rockay City“ erscheint am 15. Juni für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. In der Zukunft kommen noch viele Inhalte auf Spieler und Spielerinnen zu.

Vor wenigen Monaten erschien „Crime Boss: Rockay City“ für den PC via Epic Games Store. Im ersten Quartal 2023 folgten zudem ein kostenfreies Update für das Spiel. Nun reichen die Macher von 505 Games und INGAME STUDIOS eine PS5- und Xbox Series X/S-Version des Spiels nach.

Demnach sollen die Konsolenversionen am 15. Juni 2023 erscheinen. Dann gibt es das Spiel allerdings erst einmal nur in digitaler Form, die physische Version wird am 5. September 2023 nachgereicht. Außerdem stellen die Verantwortlichen in einer Road Map vor, welche Erweiterungen es im kommenden Jahr für „Crime Boss: Rockay City“ geben wird.

Die Roadmap für Crime Boss: Rockay City

Im ersten Quartal von 2023 erfolgte der Release für den Epic Games Store und das erste kostenfreie Update. Doch das Spiel soll bis zum zweiten Quartal im Jahr 2024 mit neuen Inhalten unterstützt werden, darunter sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte.

Folgende Updates werden bis Q2 2024 implementiert:

Q2 2023

kostenloses Update

Q3 2023

kostenpflichtiger DLC „Dollar Dragon: Gold Cup“

kostenpflichtiges Waffenpaket

kostenloses Update

Q4 2023

kostenpflichtiges Waffenpaket

kostenloses Update

Q1 2024

kostenpflichtiger DLC „Sheriff Norris: 99 Problems“

kostenpflichtiges Urbane Legenden-Paket

kostenloses Update

Q2 2024

kostenpflichtiger DLC „Nasara’s Revenge“

kostenpflichtiges Urbane Legenden-Paket

kostenloses Update



„Crime Boss: Rockay City“ erschien bereits am 29. März 2023 für PC. In dem Spiel verfolgen wir das Ziel, der größte Verbrecherboss und somit der König von Rockay City zu werden. Wir müssen unsere Crew nach ihren Fähigkeiten auswählen und mit ihnen unterschiedliche Missionen bewältigen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Anlässlich des Release veröffentlichte 505 Games einen Trailer zum Konsolenrelease. Das besagte Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Crime Boss: Rockay City.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren