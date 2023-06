Layers of Fear: Konsolenversion steht technisch auf einer Stufe mit der PC-Fassung

Der Psycho-Horror "Layers of Fear" wird in der nächsten Woche erscheinen. Und technisch können sich auch Konsolenspieler auf ein Brett einstellen.

In Kürze startet mit dem Psycho-Horrorspiel „Layers of Fear“ die Unreal Engine 5-Ära auch auf den Konsolen. Denn Bloober Teams Neuauflage wird das erste Spiel auf Konsolen sein, das Epic Games‘ neueste Engine nutzt. Zuvor hatten wir lediglich die Chance mit „The Matrix Awakens“ eine kurze Erfahrung zu erleben.

Vollständige Funktionalität der UE 5

Die Kollegen von WCCFtech haben in einem Interview mit Krzysztof Kansy, Programmierer der Anshar Studios, sowie dem Technical Artist Michael Gawron über die technischen Details der Konsolenversion gesprochen. Unter anderem hatte man gefragt, wie sich die Konsolen gegen den PC schlagen werden.

„Auf Konsolen nutzen wir die gleichen Grafikeinstellungen und Funktionen wie auf dem PC. Es gibt eine vollständige Lumen-Implementierung mit Ray Tracing- und Niagara-Unterstützung“, sagte Gawron. Des Weiteren bestätigte er, dass man die Wahl zwischen Qualitäts- und Leistungsmodus haben wird.

Der Qualitätsmodus wird Ray Tracing. 4K und 30 fps unterstützen. Wenn man sich wiederum für die Leistung entscheidet, kann man sich auf eine Darstellung in 60 Bildern pro Sekunde freuen, wobei eine dynamische Auflösung von bis zu 1440p versprochen wird. Auf Xbox Series S wird der Performance-Modus ebenfalls 60 fps mit zusätzlichen Optimierungen bieten.

„Layers of Fear“ wird am 15. Juni 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Die Spieler wird es in ein viktorianisches Herrenhaus verschlagen, in dem man den langsam zerfallenden Verstand eines Malers erlebt.

Quelle: WCCFtech

