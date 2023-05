Layers of Fear: Der Release-Termin des Psycho-Horrors steht fest

Bloober Team hat angekündigt, dass „Layers of Fear“ am 15. Juni 2023 für PS5, PC und Xbox Series X/S erscheinen wird. Spieler, die zuvor in den Titel hineinschnuppern möchten und einen spieletauglichen PC besitzen, können bereits loslegen. Eine Demo ist ab sofort und bis zum 22. Mai 2023 über Steam erhältlich.

„Layers of Fear“ soll Spielern nach dem Launch kräftig das Fürchten lehren. Im Verlauf der Handlung erkunden diese zunächst ein viktorianisches Herrenhaus, das mit Kunstwerken bedeckt ist und den Verstand des dort beheimateten Malers bröckeln lässt. Dabei gilt es, in einem sich ständig verändernden Bauwerk alles zu durchsuchen, um die benötigten Materialien für das größte Meisterwerk des Künstlers zu finden.

Layers of Fear mit Zusatzkapiteln

Zu den Bestandteilen von „Layers of Fear“ gehören auch die Zusatzinhalte, die für die ursprüngliche Version des Titels veröffentlicht wurden, darunter die „Inheritance“-Erweiterung, die aus der Perspektive der Tochter des Malers erlebt wird. Obendrauf gibt es die Zusatz-Episode „The Final Note“, die sich der Muse des Malers widmet.

In den Ereignissen des Sequels, das ebenfalls in einer überarbeiteten Version enthalten ist, sind Spieler wiederum Hauptdarsteller einer Produktion, die an Bord eines Ozeandampfers gedreht wird. Hier gilt es, das Schiff zu erkunden und herauszufinden, was dort wirklich vor sich geht.

Vorbestellt werden kann „Layers of Fear“ im PlayStation Store zwar noch nicht. Allerdings können interessierte Spieler den Titel auf ihre Wunschliste packen, sodass sie den Launch am 15. Juni 2023 nicht verpassen.

„Layers of Fear“ wird von der Unreal Engine 5 angetrieben und nutzt eine Reihe von Technologien, um ein schauriges Erlebnis zu bieten. Dazu gehören Ray-Tracing, HDR und 4K-Auflösung. Ebenfalls soll die globale Lumen-Beleuchtung zum Einsatz kommen, die für eine dynamische Beleuchtung sorgt.

„Layers of Fear“ erscheint wie anfangs erwähnt Mitte Juni 2023 für Konsolen und PC. Weitere Einzelheiten zum kommenden Horrortitel liefert im Vorfeld unsere Themen-Übersicht.

