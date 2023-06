Instinction: Gameplay-Teaser zur Dino-Action auf Unreal Engine 5-Basis

Das Dinosaurier-Action-Adventure „Instinction“, das auf der Unreal Engine 5 basiert, bekam einen neuen Trailer spendiert, in dem winzige Ausschnitte aus dem Gameplay präsentiert werden.

Der unten eingebettete Clip zeigt „Instinction“ einmal mehr in der Unreal Engine 5, wobei die Präsentation die dichten Umgebungen hervorhebt, die Spieler später erkunden können, während sie sich dem Kampf gegen eine Vielzahl von Dinosaurierarten stellen und eine geheimnisvolle Insel erkunden.

Kreaturen und eine uralte Zivilisation

Gleichzeitig soll „Instinction“ mit einer überzeugenden Story punkten. Zum Erzählteam gehören Cameron Suey („Star Wars: The Force Unleashed“), Aly Samson („God of War“) und Rhianna Pratchett („Rise of the Tomb Raider“).

Erzählt wird dabei die Geschichte rund um Isabel. Sie ist eine abenteuerlustige Ökologin, die in das geheimnisvolle Tal stößt. Dort trifft sie auf einst ausgestorbene Kreaturen und eine uralte Zivilisation, die es zu enträtseln gilt.

„Entdecke ein uraltes Geheimnis, das im Tal begraben ist, und lerne die Geschichte der Menschen kennen, die diesen Ort ihr Zuhause nennen. Während Isabel die Geschichte ihrer Familie bis ins Tal zurückverfolgt, wird sie entdecken, wie ihre eigene Vergangenheit sowohl mit den Menschen als auch mit dem Geheimnis im Herzen des Grabens verbunden ist“, heißt es dazu.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es für „Instinction“, das für PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen soll, noch nicht. Spieler können sich aber auf einen Launch im 3. Quartal 2025 einstellen. Zuvor soll „Instinction“ Ende 2023 zumindest auf dem PC in den Early Access aufgenommen werden – mit Unterstützung für VR und Modding.

