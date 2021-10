Instinction: Dino Crisis-Lücke wird bald gefüllt – Neues Videomaterial

In einem neuen Trailer wird gezeigt, was euch mit dem Dino-Abenteuer "Instinction" erwartet. Der Titel soll im dritten Quartal 2022 für Konsolen und PC auf den Markt gebracht werden.

In "Instinction" trefft ihr auf Kreaturen längst vergangener Tage.

Das von der „Dino Crisis“-Serie inspirierte „Instinction“ hat einen neuen Trailer erhalten, der ein paar ausgestorbene Tiere zeigt. Immerhin zielt der Indie-Entwickler Hashbane Interactive mit dem neuen Titel auf ein paläobegeisterte Publikum.

Velociraptoren und gruftähnliche Strukturen

Das neueste Video, das eine spannungsgeladene Atmosphäre mit einer Ego-Perspektive verbindet, gewährt einen Einblick in das, was die Spieler erwartet: Umherstreifende Velociraptoren, riesige Unterwasser-Ungetüme und genug Jagdausrüstung. Außerdem gewährt er einen Blick auf scheinbar gruftähnliche Strukturen, die nur darauf warten, erkundet zu werden.



„Instinction“ basiert auf der klassischen „Dino Crisis“-Perspektive und beinhaltet einen Einzelspielermodus mit Sprachausgabe sowie einen Koop-Modus für bis zu drei Spieler in einer Sitzung. Hinzukommen moderne Mechanismen, wie vollständig anpassbare Waffen, mit denen ihr euch gegen die Raubtiere vergangener Zeiten zur Wehr setzen könnt.

Das Spiel versetzt euch in eine Welt, die mehrere Ziele, Nebenquests und Begegnungen mit geschuppten, pelzigen und gefiederten Gegnern bietet. In „Instinction“ lauern euch nicht nur riesige Reptilien auf, sondern auch andere prähistorische Lebewesen, darunter der Säbelzahntiger. Das Ganze erlebt ihr in verschiedenen Biomen und seid dabei wechselnden Wetterbedingungen sowie tiefen und höhlenartigen Gewässern ausgeliefert.

Was das Erscheinungsdatum betrifft, so peilt Hashbane derzeit ein Release im September 2022 an. „Instinction“ soll dabei auf einer Vielzahl von Geräten erscheinen, darunter PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC über Steam. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer.

