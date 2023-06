Microsoft: Lässt Xbox One-Generation hinter sich und hofft auf Game Pass-Wachstum

Die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S kamen vor zweieinhalb Jahren auf den Markt. Allerdings brachten Lieferschwierigkeiten, die sich bis in das vergangene Jahr hineinzogen, den Zyklus gewaltig durcheinander. Die Folge war eine längere Bereitstellung von Spielen für die vergangene Generation.

Zumindest bei Microsoft ist damit nun Schluss. Matt Booty, Chef der Xbox Game Studios, gab in einem Interview bekannt, dass die Teams vollständig in die Gen 9-Generation übergegangen ist. So arbeitet derzeit kein internes Team an Spielen für die älteren Konsolen. Eine Ausnahme bildet „Minecraft“, dessen Support auch weiterhin auf der betagten Hardware aufrecht gehalten werden soll.

Unnütz werden die Xbox One-Konsolen allerdings nicht. So wies Booty darauf hin, dass Microsofts Gen 9-Spiele auch auf den Xbox One-Konsolen gespielt werden können – und zwar über Microsofts Streaming-Cloud-Technologie. „So werden wir den Support aufrechterhalten“, heißt es dazu.

Die Xbox Series S wird hingegen weiterhin unterstützt. In der vergangenen Woche kam es gar zur Ankündigung eines neuen Modells der abgespeckten Konsole. Es wird im September auf den Markt kommen und mehr Speicherplatz mit sich bringen. Eine Behinderung der Xbox Series X-Entwicklung sieht Booty in der Konsole nicht.

„Ist es mehr Arbeit? Sicher“, so der Chef der Xbox Game Studios. Allerdings seien die Teams in der Lage gewesen, mehr Leistung aus der Xbox Series S herauszuholen, insbesondere dann, wenn an einem zweiten Spiel gearbeitet wird und die Engpässe bereits bekannt sind.

Microsoft erwartet Game Pass-Wachstum

Während noch unklar ist, wie gut „Starfield“ auf der Xbox Series S laufen wird, ist sich Microsoft sicher, dass der Titel ein Katalysator für den Xbox Game Pass wird.

„Wenn ich mir den Game Pass anschaue, werden wir mit Starfield auf jeden Fall Geld verdienen, das ist der Plan“, so der Xbox-Chef Phil Spencer in einem Interview. „Und wir werden den Game Pass ausbauen und Xbox wird eine bessere Plattform sein, sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole.“

Einmal mehr machte Spencer deutlich, dass Microsoft die Zukunft bei weitem nicht mehr nur auf der Konsole sieht. Vielmehr möchte das Unternehmen auch auf anderen Plattformen verstärkt aktiv sein.

„Für uns geht es darum, unsere Plattformreichweite zu erweitern. Und wir denken, dass wichtige Spiele wie Starfield Katalysatoren für das Wachstum von Game Pass auf vielen verschiedenen Plattformen sein werden“, so der Xbox-Chef.

Wie oft der Xbox Game Pass derzeit abonniert wird, möchte Microsoft allerdings nicht verraten. Die letzte offizielle Zahl liegt bei 25 Millionen und ist eineinhalb Jahre alt. PlayStation Plus kam zuletzt auf 47,4 Millionen Abonnenten.

