FIFA 23: Spiel-Modus zur Frauen-WM mit ersten Infos angekündigt

Auch in "FIFA 23" wird die Weltmeisterschaft der Frauen zelebriert. Ab Ende Juni können sich Fußballfans als eine der Spielerinnen bis an die Spitze des Turniers kicken.

EA Sports hat Einzelheiten zu den neuen Inhalten von „FIFA 23“ angekündigt, die passend zum FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023 in das Spiel eingeführt werden. Gleichzeitig wurde das Spiel-Artwork mit der australischen Nationalspielerin Sam Kerr vorgestellt.

Laut der Angabe von EA Sports können Spieler im kommenden Modus namens „Lead Your Country“ ihren Weg durch die Weltmeisterschaft der Frauen kicken und mit einer Starspielerin oder einem selbst erstellten Avatar um den Sieg spielen. Ebenfalls stehen zwei weitere Modi zur Verfügung. So dürfen Spieler wahlweise im Solo-Turniermodus das komplette Turnier durchspielen oder sich im lokalen Anstoßmodus mit befreundeten Gegnern oder der KI messen.

Nachfolgend die Beschreibung der Features laut Hersteller:

„Lead Your Country“: In diesem neuen Spielmodus werden Spieler zum Mittelpunkt des FIFA Women’s World Cups 2023 und können ihr Land mit einer bestimmten Spielerin zum Erfolg führen – entweder mit einer realen Spielerin oder mit einem eigenen Avatar. Spieler haben dabei während der Turnierrunden die Wahl, ob nur eine Spielerin oder das gesamte Nationalteam gesteuert wird.

Turniermodus: Im Solo-Turniermodus stehen alle 32 qualifizierten Nationen zur Verfügung, mit denen es gilt, die Gruppenphase zu überstehen und sich den Weg durch die K.O.-Runde zu bahnen und FIFA Women's World Cup-Erfolge zu feiern.

Anstoßmodus: Spieler erleben den FIFA Women's World Cup nach ihren Wünschen gegen lokale Freunde oder gegen die KI und wählen ein Gruppenphasen- oder ein K.O.-Rundenspiel und entscheiden sich für zwei der 32 qualifizierten Länder.

Spieler können sich letztendlich auch auf spezielle Stadiondekos, Cinematics, Spielpräsentationen, spezifische Kommentare und die Trophäe einstellen.

Der „FIFA 23“-Modus zum FIFA Women’s World Cup 2023 ist ab Ende Juni als kostenloses Spielupdate verfügbar. Nachfolgend kann ein Blick auf das anfangs erwähnte Cover geworfen werden:

