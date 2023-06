Star Wars Jedi Survivor: Patch 6 behebt Kopfgeldjäger-Bug und mehr

Heute bringt EA einen neuen Patch für "Star Wars Jedi: Survivor" heraus. Was sich dadurch im Spiel ändert, verraten die Patch Notes.

Für „Star Wars Jedi Survivor“ erscheint heute auf allen Plattformen ein neuer Patch. Dazu zählen in diesem Fall die PS5, Xbox Series X/S und der PC.

Mehreren Absturzursachen geht es damit an den Kragen. Zudem hat Respawn ein Problem gefixt, durch das bestimmte Kopfgeldjäger nicht gespawnt sind. Ein weiteres Problem sorgte dafür, dass der Charakter Caij unsichtbar wurde. Auch das dürfte nicht mehr vorkommen.

Ebenfalls von ein paar Bugs betroffen war der Fotomodus, der nun reibungsloser funktionieren sollte. Problemlos laufen dürfte jetzt außerdem das Wind-Puzzle auf Jedha. Darüber hinaus ist noch von anderen Fehlerbehebungen und Verbesserungen die Rede, auf die nicht näher eingegangen wird.

Einige der Verbesserungen widmen sich den Kollisionen, andere dem Blaster-Handling. Auch dem Dummy auf Jedha haben sich die Entwickler angenommen, der fortan nicht mehr durch die Gegend wandert. Ansonsten müsstet ihr noch Updates bei der Holo Map bemerken.

Keine Performance-Verbesserungen

An der Performance hat Respawn offenbar nicht gewerkelt. Viele Spieler ärgern sich deswegen in den Kommentaren. Jedoch merkt EA an, dass weitere Patches schon auf dem Weg sind. Sobald dazu Informationen vorliegen, werden wir umgehend darüber berichten.

Quelle: Electronic Arts

