UK-Charts: God of War Ragnarök klettert weiter nach oben

Wie die britischen Einzelhandelscharts in der letzten Woche ausgefallen sind, gab heute wie jede Woche GamesIndustry preis. Im Artikel ist die aktuelle Top 10 aufgelistet.

"God of War Ragnarök" spielt wieder vorne mit.

Nachdem letzte Woche „Diablo IV“ an der Spitze einstieg, befindet sich diese Woche wieder das neue „Zelda“-Spiel vorne. Blizzards Hack & Slay wandert wiederum auf den dritten Platz.

Bei „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ sind die Zahlen um 19 Prozent gesunken. „Diablo IV“ hingegen hat 69 Prozent weniger Verkäufe vorzuweisen.

Platz zwei wird von einem Neueinsteiger besetzt. Hier sehen wir die Rennsimulation „F1 23“. Es handelt sich übrigens nicht um das einzige Spiel von Electronic Arts: Dank „FIFA 23“ und „Star Wars Jedi: Survivor“ sind gleich drei EA-Titel in der Top 10.

Neben „F1 23“ gab es mit „Park Beyond“ noch eine Neuerscheinung. Allerdings landete die Freizeitpark-Simulation auf dem 38. Platz.

Bei Sonys „God of War Ragnarök“ sind das dritte Mal hintereinander die Verkäufe gestiegen. Dieses Mal wurden 38 Prozent mehr verkaufte Einheiten als in der Vorwoche verbucht. Daher belegt das mythologische Action-Adventure nun den vierten Platz. Davor war es Rang sieben.

Ein besonders großer Anstieg der Verkäufe fand bei „Kirby und das vergessene Land“ statt. Das Jump ’n Run fand 145 Prozent mehr Abnehmer als in der vergangenen Woche. Erklären lässt sich das durch mehrere Preisaktionen.

Die Top 10 in der Übersicht

(2) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Neu) F1 23 (1) Diablo 4 (7) God of War Ragnarök (3) Hogwarts Legacy (10) Call of Duty: Modern Warfare 2 (4) Mario Kart 8 Deluxe (6) FIFA 23 (8) Star Wars Jedi: Survivor (5) Street Fighter 6

