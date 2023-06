Suikoden I & II HD Remaster: Weiterer Händler grenzt Release der Neuauflagen ein

Nach wie vor verkündete Konami keinen Releasetermin für die beiden Rollenspiel-Neuauflagen "Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars". Eingegrenzt wurde das Veröffentlichungszeitfenster nun von einem australischen Händler.

Erscheint "Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars" im Oktober 2023?

Im vergangenen Sommer gab Konami bekannt, dass auch die beliebte Rollenspielserie „Suikoden“ in Form von technisch aufpolierten Remastered-Versionen zurückkehren wird.

Den Anfang machen die ersten beiden Ableger der Reihe, die in Form der „Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ genannten Sammlung ein Comeback feiern werden. Unklar ist leider weiterhin, wann mit dem Release der Neuauflagen zu rechnen ist, da Konami bisher nur von einer geplanten Veröffentlichung in diesem Jahr spricht.

Möglicherweise eingegrenzt wurde das Releasezeitfenster von „Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ von einem australischen Händler. Wie dieser angibt, sind die Neuauflagen mittlerweile für eine Veröffentlichung im Oktober vorgesehen.

Enthüllung des Releasetermins den nächsten Wochen?

Konami selbst wollte die Angaben des Händlers bisher zwar nicht bestätigen, allerdings zeichnete sich zuletzt ab, dass die Enthüllung des Releasetermins in den nächsten Wochen erfolgen könnte. Darauf deutete zumindest die Tatsache hin, dass „Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ in Taiwan bereits im April dieses Jahres mit einer Alterseinstufung versehen wurde.

In der Regel deuten die Einstufungen aus Taiwan oder Südkorea darauf hin, dass die Bekanntgabe eines Releasetermins nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Sollten sich diesbezüglich Details von offizieller Seite ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ umfasst die ersten beiden Ableger der „Suikoden“-Reihe, zu deren spielerischen Features die Tatsache gehört, dass ihr auf 108 spielbare Charaktere zurückgreifen könnt. Des Weiteren wurde angekündigt, dass die Remaster mit neuen Features wie überarbeiteten Hintergrundillustrationen in HD, aktualisierten Effekten, einem neu eingespielten Soundtrack, einer automatischen Speicherfunktion oder einer Kampf-Vorspulfunktion versehen werden.

„Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One sowie Nintendos Switch und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität auch auf den aktuellen Konsolen gespielt werden.

