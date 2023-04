Suikoden I & II HD Remaster: Alterseinstufung deutet auf baldige Enthüllung des Termins hin

In Taiwan wurde die Remaster-Sammlung "Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification War" mit einer Alterseinstufung versehen. Deutet das Ganze möglicherweise auf eine bevorstehende Enthüllung des Releasetermins hin?

Mit „Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification War“ kündigte der japanische Publisher Konami im vergangenen September technisch und spielerisch aufpolierte Remaster der beiden Rollenspiel-Klassiker an.

Nachdem die Angaben eines Händlers, dass die Neuauflagen im März dieses Jahres erscheinen könnten, im Sand verliefen, könnte Konami bald endlich ein Einsehen mit den wartenden Fans haben und den finalen Releasetermin von „Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification War“ enthüllen.

Darauf deutet zumindest die Tatsache hin, dass die Remaster in Taiwan mit einer Alterseinstufung versehen wurden. Die Ratings in Taiwan oder Südkorea waren in der Vergangenheit ein verlässlicher Hinweis auf einen nahenden Release oder zumindest die Veröffentlichung von Releaseterminen.

Enthüllung des Releasetermins im Juni?

Denkbar wäre, dass Konami die diesjährige E3 Mitte Juni für die Enthüllung des Releasetermins von „Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification War“ nutzen wollte. So erreichten uns vor wenigen Wochen unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass der Publisher auch mit „Castlevania“- und „Metal Gear Solid“-Ankündigungen im Gepäck zur E3 2023 in Los Angeles reisen wollte.

Da die E3 2023 aufgrund des fehlenden Interesses der führenden Entwickler und Publisher abgesagt wurde, steht nun die Frage im Raum, welche Pläne Konami verfolgt. Spekuliert wird, dass der japanische Publisher auf den Start des diesjährigen Summer Game Fest 2023 am 8. Juni 2023 oder ein eigenes Digital-Event ausweichen könnte.

Sollten sich diesbezüglich handfeste Informationen ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. Wie es der Name bereits andeutet, umfasst „Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification War“ die ersten beiden Ableger der seinerzeit sehr erfolgreichen „Suikoden“-Reihe.

Unter den gebotenen Verbesserungen befinden sich überarbeitete Hintergrundillustrationen in HD-Qualität, optimierte Effekte, eine neu eingespielte Soundkulisse, eine automatische Speicherfunktion, eine Kampf-Vorspulfunktion und ein Dialogprotokoll.

Zu den spielerischen Besonderheiten der „Suikoden“-Abenteuer gehört die Tatsache, dass ihr mehr als 100 Helden verpflichten und im Kampf einsetzen könnt.

