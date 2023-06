Final Fantasy XVI: Begleiter Torgal macht echte Hunde eifersüchtig

Seit dem 22. Juni können sich die Spieler mit Clive und seinem treuen Begleiter Torgal durch die Fantasy-Welt Valisthea schlagen. Während die menschlichen Nutzer die Zeit mit dem nützlichen Hund genießen, der sich im Spiel sogar streicheln lässt, scheinen echte Hunde beim Anblick des Vierbeiners Schnappatmung zu bekommen.

Mehrere Spieler teilten die Reaktion ihrer Hunde auf den virtuellen Begleiter auf dem Bildschirm. Diese scheinen den Auftritt des virtuellen Vierbeiners kaum ertragen zu können.

Echte Hunde scheinen von Torgal nicht begeistert zu sein

Als einer der ersten hat der Reddit-Nutzer „Luthalis“ auf die Reaktion seines Hundes auf Torgal hingewiesen. „Torgal macht meinen Hund eifersüchtig“, heißt es in dem Beitrag. In dem dazugehörigen Video ist ein Hund zu sehen, der aufmerksam das Geschehen auf dem Bildschirm verfolgt. Als sich Clive, der Protagonist von „Final Fantasy XVI“, herunterbeugt, um Torgal zu kraulen, fängt der echte Hund vor dem Fernseher an zu knurren. In dem Beitrag meldeten sich weitere Spieler, die angaben, dass ihre Hunde auch so auf den virtuellen Begleiter reagieren würden.

Einen weiteren eifersüchtigen Hund zeigte der Nutzer „xfinityhomeboy“. In seinem Video ist zu sehen, wie sein Hund quer durch den Raum rennt und den Fernseher anspringt, als sich Clive zu Torgal hinunterbeugt. Auch auf Twitter teilen die Spieler die Reaktionen ihrer Hunde auf Clives treuen Begleiter. „Ich passe auf den Hund meines Bruders auf und sie lässt mich Torgal nicht streicheln“, so ein Nutzer auf Twitter. „Sie verliert den Verstand, wenn ich es versuche. Sie akzeptiert kaum, dass er gerade auf dem Bildschirm ist.“

Hunde sind nicht die einzigen Haustiere, die bei virtuellen Tieren auf dem Bildschirm seltsam reagieren. Im letzten Jahr war „Stray“ ein Hit bei Katzen und Hunden. Während die Katzen der Spieler das virtuelle Treiben meist nur aufmerksam verfolgten, teilte ein Hundebesitzer ein Video seines Haustiers, das auf den Fernseher einschlug, sobald der Katzen-Protagonist in „Stray“ zu sehen war.

