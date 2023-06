Crash Team Rumble: Spiel kämpft mit schwachen Zahlen auf Twitch

Vor rund einer Woche erschien „Crash Team Rumble“ für diverse Konsolen, doch schon jetzt scheint kein Interesse mehr für den Multiplayer-Spin-off vorhanden zu sein.

Wie Video Gamer berichtet, ist die Gesamtzahl der Twitch-User, die sich einen Stream mit „Crash Team Rumble“ ansehen, meistens nur im zweistelligen Bereich. Zum Zeitpunkt dieses Artikels landet das Spiel sogar nur bei fünf aktiven Zuschauenden.

Kaum Interesse für „Crash Team Rumble“

Laut der Statistik von TwitchTracker hatte der Titel über die letzten sieben Tage rund 316 Zuschauer und Zuschauerinnen im Schnitt. Am 24. Juni 2023 war sogar ein großer Peak von 1.277 Personen zu verzeichnen, was dafür sprechen könnte, dass in der Zeit ein Streamer oder eine Streamerin mit größerer Reichweite das Spiel getestet hat.

Seitdem befand sich nur selten ein dreistelliges Publikum im Stream. Die Zahlen brechen regelmäßig auf einen zweistelligen Wert ein.

Zum Vergleich: „Aliens: Dark Descent“, das ebenfalls am gleichen Tag wie „Crash Team Rumble“ erschien, hat einen Durchschnitt von 4.610 Zuschauenden auf Twitch. Zum Zeitpunkt, an dem dieser Artikel geschrieben wurde, sind es 3.231 Personen – also 3.226 mehr als bei „Crash Team Rumble“.

Die Zahlen schockieren vor allem deshalb, weil „Crash Team Rumble“ eigentlich auf ein Multiplayer-Erlebnis ausgerichtet ist und sich deshalb eine große Community erhofft hat. Das Spiel soll sogar über Monate hinweg noch mit einem Battle Pass versorgt werden.

Weitere Meldungen zu „Crash Team Rumble“:

Die Live-Zuschauenden auf Twitch geben keinen Rückschluss darauf, wie gut sich der Titel bislang verkauft hat. Doch die Zahlen sind ein erstes Indiz dafür, dass das Interesse für das Spiel noch nicht so groß sein könnte wie sich das Team von Activision erhofft.

„Crash Team Rumble“ ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich.

Weitere Meldungen zu Crash Team Rumble.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren