Microsoft: Kanada widerspricht Behauptung des Xbox-Herstellers

Nachdem die britische Wettbewerbsbehörde CMA der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft kein grünes Licht gab und die amerikanische FTC gar gegen den Deal klagt, sorgte Microsoft für die Behauptung, dass der Kauf des Publishers von allen anderen Regulierungsbehörden weltweit unterstützt wird.

Diese Aussage nahm die kanadische Wettbewerbsbehörde zum Anlass, um einige „faktische Ungenauigkeiten“ in einem Gerichtsdokument anzusprechen, das während der Beweisanhörung zwischen der Federal Trade Commission (FTC) und Microsoft vorgelegt wurde. Denn darin wird von den Redmondern erklärt, dass „jede einzelne weltweite Aufsichtsbehörde“ mit dem Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft einverstanden sei.

Auch Kanada stellt sich vorerst quer

Kanada sei keineswegs mit der Übernahme einverstanden, sondern habe ebenfalls Bedenken, dass die Übernahme den Wettbewerb in verschiedenen Bereichen schädigen könnte.

„Im Gegensatz zu den vorstehenden Zitaten aus dem Memorandum hat das Amt in einer Videokonferenz am 5. Mai 2023 den kanadischen Anwälten von Microsoft und Activision mitgeteilt, dass das Amt zu dem Schluss gekommen ist, dass der geplante Zusammenschluss wahrscheinlich zu einer wesentlichen Verhinderung und/oder Verringerung des Wettbewerbs in Bezug auf Spielkonsolen und Multigame-Abonnementdienste (sowie Cloud-Gaming) führen wird und dass das Amt die Transaktion weiterhin überwacht“, so Jonathan Bitran, Anwalt der kanadischen Regulierungsbehörde.

In einer Stellungnahme gegenüber IGN räumte Microsoft ein, dass man von der kanadischen Wettbewerbshürde die Mitteilung erhalten habe, dass die Übernahme von Activision Blizzard auch nach Ablauf der formellen Wartezeit geprüft wird. Das Unternehmen ergänzte: „Wir arbeiten weiterhin mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, um alle verbleibenden Bedenken auszuräumen.“

Auch aus Neuseeland traf kürzlich die Meldung ein, dass die Wettbewerbshüter die Genehmigung noch nicht unbesorgt erteilen können. Die Entscheidung soll zu einem späteren Zeitpunkt fallen.

Beide Regulierungsbehörden widerlegen damit Microsofts Behauptung, dass die FTC und die CMA mit ihrem Widerstand gegen den Activision Blizzard-Deal alleine dastehen. Während auf Märkten wie Europa und Japan bereits eine Genehmigung erteilt wurde, befindet sich der Deal in anderen Regionen noch in der Prüfung.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Einen kleinen Erfolg konnte Microsoft zwischenzeitlich in Großbritannien erzielen. Gegen die CMA wurde ein Berufungsverfahren eingeleitet und die erste Anhörung wurde auf den 28. Juli 2023 gelegt. Nachdem die CMA versuchte, die Berufungsanhörung von Juli auf Oktober zu verschieben, wurde dieser Ersuch abgelehnt.

Weitere Meldungen zu Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren