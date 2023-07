The Invincible: Mehr als 18 Minuten Gameplay aus dem narrativen Thriller

The Invincible:

Auch zum Thriller "The Invincible" wurde im Rahmen des Steam Next Fests eine spielbare Demo veröffentlicht. Aus dieser erreichte uns ein umfangreiches Gameplay-Video, das knapp 18 Minuten frischer Spielszenen liefert.

"The Invincible" soll 2023 erscheinen.

Bereits im Sommer 2020 kündigte das im polnischen Krakau ansässige Entwicklerstudio Starward Industries den narrativen Thriller „The Invincible“ für den PC und die aktuellen Konsolen an.

Nachdem wir in diesem Monat mit einem neuen Trailer versorgt wurden, erhalten interessierte Spielerinnen und Spieler dank einer PC-Demo, die im Rahmen des Steam Next Fests veröffentlicht wurde, die Möglichkeit, selbst Hand an „The Invincible“ zu legen.

Aus der Demo erreichte uns heute ein umfangreiches Gameplay-Video, das uns rund 18 Minuten frischer Spielszenen aus dem Thriller liefert.

Da die präsentierten Eindrücke aus dem Anfängen des Thrillers stammen, sind keine gravierenden Story-Spoiler zu befürchten.

Lüftet die Geheimnisse eines fernen Planeten

Die Geschichte von „The Invincible“ verfrachtet euch auf den fernen fiktiven Planeten Regis III, der laut den Entwicklern von Starward Industries voller Mysterien und Geheimnissen steckt, die darauf warten, von euch gelüftet zu werden. Die Handlung des Thrillers basiert dabei auf der bekannten Novel von Stanisław Lem und stellt euch laut offiziellen Angaben vor die Aufgabe, euch auf die Suche nach euer verschollenen Crew zu begeben.

Während ihr die zu großen Teilen lebensfeindliche Oberfläche von Regis III erkundet, seht ihr euch mit allerlei Gefahren konfrontiert und stoßt auf Fragmente, die euch in die Lage versetzen, der Geschichte des Planeten auf den Grund zu gehen. „Während du dem Schicksal deiner Besatzung nachgehst, findest du heraus, dass Regis III schreckliche Geheimnisse birgt“, heißt es zu der Handlung des narrativen Abenteuers weiter.

Das Studio Starward Industries setzt sich zu großen Teilen aus ehemaligen Entwicklern der „The Witcher“- und „Cyberpunk“-Macher von CD Projekt zusammen, die ihre Erfahrungen bei der Erzählung spannender Geschichten in „The Invincible“ einfließen lassen möchten.

„The Invincible“ erscheint im Laufe des Jahres. Einen konkreten Termin nannte Starward Industries bisher nicht.

