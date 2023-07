PSN Store Deals: Neuer Sale mit mehr als 1.000 PS4- und PS5-Angeboten

Im PlayStation Store warten weitere Angebote auf preisbewusste Spieler. Mit dabei sind auch Spiele, die erstmals in einem Sale vertreten sind oder in der neusten Rabattaktion zum bisherigen Bestpreis verkauft werden.

Heute wurde im PlayStation Store ein neuer Sale gestartet, der sich aus Bundles, Erweiterungen und einzelnen Spielen zusammensetzt. Mehr als 1.000 Deals sind diesmal vertreten, darunter viele wiederkehrende Angebote.

Erstmals in einem PSN-Sale dabei ist „Star Wars: Geschichten vom Rand der Galaxis“, das in der erweiterten Version mit 39,99 statt 49,99 Euro zu Buche schlägt, was einem Rabatt von 20 Prozent entspricht. Der Titel wurde im Februar für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 veröffentlicht.

Schon mehrfach in den PSN-Deals vertreten war die „Aliens: Fireteam Elite – Into The Hive Edition“. Mit 19,99 statt 39,99 Euro wurde allerdings der bisherige Bestpreis erreicht.

This War of Mine, Sackboy und mehr

Kaum aktueller könnte das Setting von „This War of Mine“ sein. Als Final Cut wird das Spiel, in dem ein Krieg aus der Sicht von Zivilisten erzählt wird, zum Preis von 9,99 statt 19,99 Euro verkauft. Die „This War of Mine: Complete Edition“ wechselt für 10,79 statt 26,99 Euro den Besitzer. PS Plus-Abonnenten können schon ab 10,79 Euro zuschlagen.

„Sherlock Holmes The Awakened“ des ukrainischen Entwicklerstudios Frogwares ist im PlayStation Store im Rahmen des neusten Sales zum bisher niedrigsten Preis zu haben. Fällig werden beim Kauf 25,99 statt 39,99 Euro. „The Sinking City“ kann für 9,99 statt 49,99 Euro obendrauf gepackt werden.

Wer mehr als nur eine Runde „Metro“ spielen möchte, kann zum „Metro Saga Bundle“ greifen, das drei Spiele umfasst. Der reduzierte Preis liegt bei 9,99 statt 59,99 Euro. Für „Sackboy: A Big Adventure“, das jüngst ein Teil von PS Plus Essential war, werden aktuell 29,39 statt 69,99 Euro verlangt. Die Deluxe Edition ist für 39,99 statt 79,99 zu haben.

Zum zweiten Mal für 27,99 statt 69,99 Euro ist „Saints Row“ im Sale. Die Platinum Edition könnt ihr für 54,99 statt 109,99 Euro mitnehmen.

Der neuste Sale im PlayStation Store hat letztendlich mehr als 1.000 Angebote in petto. Während die offizielle Übersicht im Webstore noch nicht zu finden ist, liefert psprices.com einen ersten Ausblick auf die aktuellen Angebote. Sie sind bis zum 20. Juli 2023 gültig.

Auch neue „Gratis-Spiele“ gibt es für alle Abonnenten von PlayStation Plus. Gestern wurden die Neuzugänge von PS Plus Essential freigeschaltet. Eine Übersicht findet ihr in der hier verlinkten Meldung.

