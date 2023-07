DE-Charts im Juni 2023: Gleich zwei Neueinsteiger stürmen die Spitze

Nachdem uns am gestrigen Montag die aktuellen Software-Charts aus Großbritanien erreichten, stellte der deutsche Branchenverband Game heute die hiesigen Software-Charts aus dem Juni 2023 bereit.

Diesen lässt sich entnehmen, dass der vergangene Monat hierzulande ganz im Zeichen des Rollenspielgenres stand. Den Platz an der Spitze sicherte sich im Juni 2023 Blizzard Entertainments düsteres Action-Rollenspiel „Diablo 4“, dem es gelang, Square Enix‘ „Final Fantasy XVI“ aus den zweiten Platz zu verweisen.

Hier muss allerdings angemerkt werden, dass „Diablo 4“ für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich ist, während „Final Fantasy XVI“ exklusiv für die PS5 veröffentlicht wurde.

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Den dritten Platz aus dem Vormonat verteidigte Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“. Gefolgt vom nächsten Neueinsteiger auf dem vierten Platz: Dem Rennspiel „F1 23“ aus dem Hause Codemasters. Auf den weiteren Plätzen fanden sich diverse Bekannte aus den Vormonaten ein.

Related Posts

Darunter Nintendos Open-World-Hit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, Rockstar Games‘ Dauerbrenner „Grand Theft Auto 5“, „Hogwarts Legacy“ und „Red Dead Redemption 2“. Einen verhaltenen Einstieg in die deutschen Software-Charts legte der Fighting-Titel „Street Fighter 6“ hin, der lediglich auf dem zwölften Platz in die deutschen Software-Charts einstieg.

Anbei die Übersicht über die hiesigen Top 20 im Juni 2023.

Zur Erhebung der deutschen Software-Charts führte Game aus: „Die game Charts enthalten plattformübergreifend die am häufigsten im jeweiligen Monat in Deutschland auf Datenträgern und als Download verkauften Spiele für PCs und Spielekonsolen. Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD), einer Plattform, die von der ISFE (Interactive Software Federation of Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen.“

„In Deutschland nehmen neben zahlreichen Einzelhändlern und Publishern auch digitale Plattformen wie der Nintendo eShop, PSN, Steam und Xbox Live an GSD teil. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten.“

Quelle: Game

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren