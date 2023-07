EA Sports FC 24: Termin, Ultimate Edition und weitere Details enthüllt – Neuer Trailer

Es sind zahlreiche neue Details inklusive Erscheinungstermin und Ultimate Edition zu der kommenden Fußballsimulation "EA Sports FC 24" enthüllt worden. Was erwartet die Spieler nach der "FIFA"-Ära?

Electronic Arts und EA Vancouver haben in den Abendstunden den offiziellen Erscheinungstermin für die kommende Fußballsimulation „EA Sports FC 24“ bekanntgegeben. Demnach wird das Runde ab dem 29. September 2023 wieder auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC in das Eckige geschossen.

Authentischer war es nie

Mit „EA Sports FC 24“ werden über 19.000 komplett lizenzierte Spieler, mehr als 700 Mannschaften und mehr als 30 Ligen zur Verfügung steen, wobei die Entwickler mit HyperMotionV, von Opta optimierten PlayStyles und einer revolutionierten Frostbite Engine die authentischste Fußballerfahrung aller Zeiten nach Hause bringen möchten. HyperMotion V nutzt volumetrische Daten aus realen Profispielen, um die Bewegungen auf dem Feld noch genauer wiederzuspiegeln.

Im Ultimate Team kann man Klublegenden entwickeln und Spieler verbessern. Dafür setzen die Entwickler auf Ultimate Team Evolutions, wobei man Frauen und Männer gemeinsam aufs Spielfeld schicken kann. In der Manager- und Spielerkarriere kann man wiederum eine eigene Geschichte schreiben, ehe man in Clubs und VOLTA FOOTBALL gemeinsam mit Freunden die Gegner niederringt. Dabei wird eine Crossplay-Unterstützung ebenfalls versprochen.

Auf dem Cover ist in diesem Jahr der ehemalige Dortmunder und aktuelle Superstar von Manchester City, Erling Haarland. Die Standard Edition wird auf PlayStation, Xbox und PC zum Preis von 69,99 Euro in den Handel kommen, während Nintendo Switch-Spieler 59,99 Euro zahlen und erstmals auch die Unterstützung der Frostbite Engine genießen dürfen. Dafür wird die Nintendo-Konsole auf eine Ultimate Edition verzichten müssen, die auf allen anderen Plattformen mit 99,99 Euro zu Buche schlagen wird.

Die Ultimate Edition beinhaltet folgende Gegenstände:

Untauschbarer UEFA Champions League oder UEFA Women’s Champions League Ultimate Team Hero am 27. November

Bis zu siebentägigen Frühzugang ab dem 22. September

4.600 FC Points

Zugang zu einer Nike-Kampagne in Ultimate Team ab dem 22. September

Nike Ultimate Team-Kampagne-Leihspieler (24 Partien)

Nike x EA Sports FC Ultimate Team-Trikot

Untauschbarer Team of the Week 1-Ultimate Team-Spieler

Alle Vorbesteller-Inhalte der Standard Edition: Cover Star-Leihspieler (10 Partien) Zwei Ambassador-Leihspieler-Picks (wähle einen Mann und eine Frau für fünf Partien) Freigeschalteter PlayStyles-Slot in Clubs Zusätzliche Spieler-Persönlichkeitspunkte in der Spielerkarriere 5-Sterne-Trainer steht in der Managerkarriere zur Verfügung



Weitere Meldungen zu EA Sports FC 24:

Ein neuer Trailer sowie einige Screenshots stimmen auf das Sportspiel ein. Zudem kann man sich den Livestream noch einmal anschauen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu EA Sports FC 24.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren