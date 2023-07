EA Sports FC 24: Cover der Ultimate Edition samt Rudi Völler und erster Trailer

Da hat der zuverlässige PS Plus-Leaker „billbil kun“ mal wieder recht behalten: Die Ultimate Edition des kommenden Fußballspiels „EA Sports FC 24“ zeigt nicht nur ein, zwei oder drei Fußballstars. Vielmehr wurde für die erweiterte Edition des „FIFA“-Nachfolgers ein ganzes Sammelsurium an bekannten Fußballerinnen und Fußballern zusammengebracht, darunter Vertreter des Sports, die schon seit längerer Zeit nicht mehr selbst aktiv auf dem Rasen stehen und den Ball bewegen.

Zu den deutschen Vertreterinnen und Vertretern auf dem Cover der Ultimate Edition von „EA Sports FC 24“ gehören Alexandra Popp, Rudi Völler und Youssoufa Moukoko. Zusammen mit dem Cover wurde ein Video veröffentlicht, das einige der auserwählten Sportler in Aktion zeigt. Laut Electronic Arts wurde es komplett in der Frostbite Engine erstellt. Gestartet werden kann der Clip unterhalb dieser Zeilen.

Alle Cover-Stars namentlich erwähnt

Welche weiteren Fußballer auf dem Cover zu sehen sind, verrät die folgende Übersicht, die von Electronic Arts herausgegeben wurde.

Hintere Reihe (von links nach rechts):

Marta (Orlando Pride, BRA), Marcus Rashford (Manchester United, ENG), Rudi Völler (DEU), Pelé (BRA), Zinedine Zidane (Real Madrid, FRA), Bukayo Saka (Arsenal, ENG), Andrea Pirlo (ITA)

Dritte Reihe (von links nach rechts):

Mia Hamm (USA), Johan Cruyff (Ajax, NED), Alex Scott (ENG), Ronaldinho (PSG, BRA), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg, DEU), Riquelme (Boca Juniors, ARG), Didier Drogba (Chelsea, ELF), Leicy Santos (Atletico Madrid, KOL)

Zweite Reihe (von links nach rechts):

Jude Bellingham (Real Madrid, ENG), David Beckham (ENG), Vinicius Junior (Real Madrid, BRA), Erling Haaland (Manchester City, NOR), Sam Kerr (Chelsea, AUS), Leah Williamson (ENG), Marquinhos (PSG, BRA), Youssoufa Moukoko (BVB, DEU)

Vordere Reihe (von links nach rechts):

Alexander Isak (Newcastle United, SWE), Selma Bacha (Olympique Lyon, FRA), Alexia Putellas (SPA), Virgil van Dijk (Liverpool, NED), Heung-Min Son (Tottenham Hotspur, KOR), Trinity Rodman (Washington Spirit, USA), Federico Chiesa (Juventus, ITA), Enzo Fernández (ARG)

Weitere Informationen am 13. Juli 2023

Auch die weiteren Informationen zu „EA Sports FC 24“ lassen nicht mehr lange auf sich warten. Sie werden zum Teil im Rahmen eines Livestream-Events am 13. Juli 2023 ab 18:30 Uhr präsentiert. Unter anderem soll dabei der globale Coverstar der Standardversion enthüllt werden, der dank eines Leaks aber kein Geheimnis mehr ist.

Mit der Veröffentlichung von „EA Sports FC 24“ endet eine jahrzehntelange Ära, in der jedes Jahr ein neues „FIFA“-Spiel veröffentlicht wurde. Der Fußballverbund und der Publisher Electronic Arts konnten sich nicht mehr auf die Höhe der Lizenzzahlungen einigen, was letztendlich zum Namenswechsel führte. Stattdessen könnten in den kommenden Jahren „FIFA“-Spiele von anderen Herstellern in den Regalen stehen.

