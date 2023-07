Gex Trilogy: Square Enix und Limited Run Games bringen die legendären Plattformer zurück

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte um eine mögliche Rückkehr der "Gex"-Reihe die Runde. In Form der "Gex Trilogy" kündigten Limited Run Games und Square Enix das Comeback der seinerzeit sehr beliebten Plattformer offiziell an.

Nachdem sich in den letzten Monaten recht hartnäckig das Gerücht hielt, dass an einer Rückkehr der „Gex“-Marke gearbeitet wird, wurde das Comeback der Reihe in dieser Woche auch offiziell angekündigt.

Wie bekannt gegeben wurde, schloss sich Limited Run Games mit dem Publisher Square Enix zusammen, um die „Gex Trilogy“ genannte Spielesammlung zu veröffentlichen. Der Name lässt bereits vermuten, welche Inhalte im Rahmen der „Gex Trilogy“ geboten werden.

So umfasst die Sammlung die ersten drei Ableger der „Gex“-Reihe, die sich in den Neunziger Jahren großer Beliebtheit erfreuten. Entwickelt wurden die Plattformer vom Studio Crystal Dynamics, das mit „Gex“ und der „Tomb Raider“-Reihe zu den damaligen Pionieren von 3D-Spielen gehörte.

Die Klassiker feiern ein Comeback

Welche Verbesserungen die in der „Gex Trilogy“ enthaltenen Klassiker spendiert bekommen, wurde leider nicht verraten. Stattdessen hieß es in der offiziellen Ankündigung lediglich, dass bei den Arbeiten an der Sammlung die Carbon Engine von Limited Run Games zum Einsatz kommt, die es den Entwicklern auf unkomplizierte Art und Weise ermöglicht, die Klassiker auf moderne Plattformen zu portieren.

Zu den enthaltenen Klassikern, die in der „Gex Trilogy“ warten, gehören „Gex“ (1995), „Gex: Enter the Gecko“ (1998) und „Gex 3: Deep Cover Gecko“ (1999). Die Plattformer punkteten seinerzeit vor allem mit ihrem Humor und den zahlreichen Verweisen auf die damalige Pop-Kultur.

Ein vierter Teil befand sich zwischenzeitlich für die PlayStation 2 und Nintendos Gamecube in der Planungsphase, wurde aufgrund des fehlenden Interesses seitens des damals verantwortlichen Publishers Eidos Interactive jedoch nie realisiert.

Related Posts

Die „Gex Trilogy“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und die Switch. Anbei der offizielle Trailer zur offiziellen Ankündigung der Klassikersammlung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Gex Trilogy.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren