Star Ocean The Second Story R: Optionen für die Sprachausgabe vorgestellt

Mit „Star Ocean: The Second Story R“ kündigte Square Enix vor wenigen Wochen ein weiteres Remake zu einem beliebten Rollenspiel-Klassiker für die Konsolen und den PC an.

Ergänzend zur offiziellen Enthüllung wurde in den vergangenen Tagen auf die Features der Neuauflage eingegangen. Darunter die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade, mit denen die Entwickler dafür sorgen möchten, dass Anfänger wie erfahrene Genrefans auf ihre Kosten kommen.

Wie heute bekannt gegeben wurde, werden zudem drei unterschiedliche Sprachausgaben enthalten sein, zwischen denen ihr jederzeit hin- und herschalten könnt.

Auch wenn kürzlich bestätigt wurde, dass „Star Ocean: The Second Story R“ im Zuge des Remakes neue Story-Inhalte und Zwischensequenzen spendiert bekommt, wird es den Entwicklern darum gehen, die grundlegende Spielerfahrung des im Jahr 1998 veröffentlichten Originals zu erhalten.

Somit schlüpfen wir ein weiteres Mal in die Rolle von zwei unterschiedlichen Hauptcharakteren und erleben die Geschichte des Rollenspiel-Klassikers somit je nach Wahl unseres Helden aus einer anderen Perspektive. Während es sich bei Claude C. Kenny um den Offizier einer modernen Föderationsflotte handelt, stammt der zweite spielbare Charakter, die junge Rena, von einem natürlichen und technisch rückständigen Planeten.

Stilistisch bleib „Star Ocean: The Second Story R“ dem Original treu und erweckt die Spielwelt in einem stimmigen 2,5D-Stil zum Leben. Ergänzend zu den heute vorgestellten Optionen der Sprachausgabe wird zum Release des Remakes ein kostenloses Update zur Verfügung stehen, das Untertitel in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch mit sich bringt.

„Star Ocean: The Second Story R“ wird ab dem 2. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Switch erhältlich sein.

#StarOcean The Second Story R will include three options of voice acting to choose from:

🗨️ EN voice acting from the PSP version

🗨️ New JP voice recordings from the original PS1 cast

🗨️ JP voice acting from the PSP version

You can switch these any time throughout the game! pic.twitter.com/L6ADd6Y9BO

— STAR OCEAN (@StarOcean) July 18, 2023