The Crew Motorfest: Closed Beta gestartet – Code verschafft euch einen Key

Ubisoft hat den geschlossenen Betatest von „The Crew Motorfest“ gestartet. Er läuft bis zum 23. Juli 2023 und ist für Spieler geöffnet, die das Rennspiel auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie auf dem PC ausprobieren möchten.

Für die Teilnahme an der Beta ist eine Anmeldung erforderlich. Allerdings gibt es noch einen anderen Weg: Hinter diesem Link könnt ihr direkt auf der Ubisoft-Seite einen Beta-Code für die Plattform der Wahl anfordern. Dafür ist es zunächst notwendig, den Anforderungs-Code „PLA3-NNKF-7TAN-9HPB“ einzulösen.

Natürlich ist eine Registrierung bei Ubisoft notwendig, falls noch nicht geschehen. Im weiteren Verlauf erfolgt im Fall der PS5-Version eine Verknüpfung mit dem PlayStation Store, bevor der eigentliche Beta-Code mit einer Mail verschickt wird. Danach ist es möglich, die Testversion von „The Crew Motorfest“ im PlayStation Store in Anspruch zu nehmen.

Want to play #TheCrewMotorfest closed beta? It’s your lucky day, we secured 100K @PlayStation keys for you!

PLA3-NNKF-7TAN-9HPB So give it a go and join us on the road from July 21 to 23 🎮 pic.twitter.com/XHQSdHfJ2Y

— The Crew Motorfest (@TheCrewGame) July 19, 2023