Diablo 4: Fertigkeiten-Loadouts, neue Filter und höhere Droprate für Tier 6-Items bestätigt

Im Rahmen eines Livestreams gingen die Entwickler von Blizzard Entertainment auf Verbesserungen und neue Features ein, mit denen das Action-Rollenspiel "Diablo 4" in den nächsten Monaten versorgt werden soll. Wir haben die wichtigsten Details für euch zusammengefasst.

Nachdem im Prinzip Spielerinnen und Spieler aller Klassen über die Nerfs, die mit dem „Diablo 4“-Update auf die Version 1.1.0 einhergingen, klagten, sprachen die Entwickler von Blizzard Entertainment in einem Livestream über entsprechende Anpassungen.

Ergänzend dazu blickte das Studio ein wenig in die Zukunft und ging auf Funktionen und Verbesserungen ein, mit denen „Diablo 4“ in den nächsten Monaten bedacht werden soll. Zum einen wird sich Blizzard Entertainment an Spielerinnen und Spieler richten, die auf den Weltenstufen 3 beziehungsweise 4 unterwegs sind, und diese mit neuen Aktivitäten versorgen.

Näher ins Detail gingen die Entwickler bezüglich der Aktivitäten zwar nicht, da die Rede von Inhalten ist, auf die sich die Helden „einlassen sollen“, wird allerdings spekuliert, dass sich die eine oder andere knackige Herausforderung unter den geplanten Aktivitäten befinden könnte.

Loadouts werden eine Weile auf sich warten lassen

Ein weiteres Feature, das von der „Diablo 4“-Community in den letzten Wochen immer wieder eingefordert wurde, sind Loadouts für die Fertigkeiten. Auch wenn Blizzard Entertainment diese Wünsche vernommen und auf seine To-do-Liste gepackt hat, wird die Umsetzung dieser Funktion eine ganze Weile dauern. Deutlich schneller sollen da zusätzliche Filter folgen, mit denen es möglich ist, die eigene Ausrüstung effektiver miteinander zu vergleichen.

Ebenfalls nicht gerade selten wurde die Droprate der Tier 6-Gegenstände kritisiert. Auch hier möchten die Entwickler laut eigenen Angaben nachbessern und die Droprate etwas erhöhen. Zudem wird nach Möglichkeiten gesucht, einzigartige Gegenstände und Aspekte effektiver zu farmen, während gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass Schatzgoblins etwas häufiger legendäre Gegenstände fallen lassen.

Weitere Aspekte, die intern untersucht werden, sind die Überlebensfähigkeiten des Zauberers und des Totenbeschwörers beziehungsweise dessen Diener. Was sich hier im Detail ändern könnte, wurde bislang allerdings nicht bestätigt.

Selbiges gilt für die Frage, wann der Fehler behoben wird, der bei Vorbestellern der Ultimate-Edition von „Diablo 4“ dazu führen kann, dass der Token ungewollt für den Battle-Pass der ersten Season ausgegeben wird. Ein Fehler, der unter anderem auf Reddit für reichlich Kritik sorgt.

„Diablo 4“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

