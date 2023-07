Capcom: Release eines „unangekündigten Millionensellers“ bis Ende des Geschäftsjahres?

In den vergangenen Jahren gelang es dem japanischen Publisher Capcom mit Titeln wie „Monster Hunter: World“, „Street Fighter 6“ oder dem Remake zu „Resident Evil 4“, zu alter Stärke zurückzufinden.

Unbestätigten Berichten zufolge könnte das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) eine weitere große Veröffentlichung vorbereiten. Dies berichtet Takashi Mochizuki von Bloomberg und gibt an, dass Capcom das besagte Projekt im Rahmen einer aktuellen Investorenkonferenz bestätigte.

Ein konkreter Name wurde zwar nicht genannt, allerdings soll Capcom laut Mochizuki von einem großen Titel gesprochen haben, der sich millionenfach verkaufen wird.

Worauf sich Capcom mit dieser Aussage im Detail bezog, darüber kann aktuell nur spekuliert werden. Mit „Resident Evil 9“ sollten wir hier wohl nicht rechnen. Stattdessen wies der bekannte Leaker und Insider „Dusk Golem“ kürzlich darauf hin, dass nicht vor 2025 mit dem Release des nächsten „Resident Evil“-Haupt-Titels zu rechnen sei.

Möglich wäre, dass Capcom hier das nächste Kapitel der „Monster Hunter“-Saga ansprach, das bereits seit einer Weile durch die Gerüchteküche geistert und in den letzten Monaten mehrfach mit einer offiziellen Ankündigung beziehungsweise Enthüllung auf der Tokyo Game Show 2023 (21. bis 24. September 2023) in Verbindung gebracht wurde.

Auch „Dusk Golem“ sprach vor wenigen Tagen davon, dass Capcom noch eine überraschende Ankündigung in der Hinterhand hat, die zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2023 vorgenommen werden soll. Gut möglich also, dass sich der Leaker und Insider hier auf das Projekt bezieht, das Capcom laut Mochizuki in der aktuellen Investorenkonferenz ansprach.

Da Capcom laut den Aussagen des Bloomberg-Journalisten davon ausgeht, dass sich der besagte Titel mehrere Millionen Mal verkaufen wird, würde ein „Monster Hunter“ durchaus realistisch anmuten. Schließlich wurde die ehemals nur in Japan sehr erfolgreiche Reihe spätestens mit „World“ und „Rise“ auch im Westen etabliert.

Capcom selbst wollte sich zu den aktuellen Gerüchten um die mögliche Neuankündigung bisher nicht äußern.

Capcom says:

-Sword Canes Studio has 22 employees, mostly animators.

-plans to release one unannounced game, which would sell millions, by March next year

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) July 26, 2023