Elden Ring: Patch 1.10 liefert Änderungen im PvP

„Elden Ring“ erhält heute ein neues Update, das das Spiel auf Version 1.10 hebt. Der neue Patch bringt Änderungen beim Balancing und behebt einige Bugs, die im obligatorischen Changelog aufgelistet sind.

Keine Sorge, die Bosse haben sich nicht geändert. Vielmehr verstärkt das Update den kritischen Schaden und bestraft und weniger, wenn wir keinen kritischen Treffer landen.

Außerdem liegt der Fokus des Updates auf dem Balancing im PvP. Hier wurde der Haltungsschaden erhöht, mit dem eure Gegner schneller ins Wanken geraten.

Changelog zum Elden Ring-Patch 1.10

Allgemeine Balancing-Anpassungen

Erhöhter kritischer Trefferschaden.

Die Erholungszeit nach einem verpassten kritischen Treffer wurde verkürzt.

Erhöhter Haltungsschaden von Angriffen, die auftreten, nachdem ein kritischer Treffer verpasst wurde.

PvP-exklusive Balanceänderungen (Die Anpassungen in diesem Abschnitt wirken sich nicht auf das Einzelspieler- oder Koop-Spiel aus.)

Erhöhter Haltungsschaden aller Waffen sowie einiger Zauber und Beschwörungsformeln.

Erhöhte Haltung beim Angriff mit einigen Fertigkeiten, Zaubersprüchen, Beschwörungsformeln und einigen Arten von Waffenangriffen, die Haltung erzeugen.

Schadensreduzierung bei Angriffen mit einigen Fertigkeiten, Zaubersprüchen und Beschwörungsformeln sowie einigen Arten von Waffenangriffen hinzugefügt, die Ausgeglichenheit erzeugen.

Kritische Trefferwinkel wurden erweitert.

Das Unverwundbarkeitsfenster der Fertigkeiten „Quick Step“ und „Hound’s Step“ wurde verringert.

Die durch einige Fertigkeiten, Beschwörungen und Gegenstände gewährte Schadensreduzierung wurde verringert.

Fehlerbehebung

Die Schadensanimation des Spielers wurde angepasst, sodass die Angriffsrichtung nicht unbeabsichtigt geändert wird, wenn er getroffen wird, während er mit einigen Waffentypen angreift, die Haltung erzeugen.

Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass einige Zauber und Beschwörungsformeln Schaden verursachten, während sie unter der Wirkung einiger Fertigkeiten und Gegenstände standen.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Effekte der Fertigkeit „Sacred Order“ nach einem Waffenwechsel anhielten.

Einige Texte in bestimmten Sprachen wurden korrigiert.

Durch die Neuerungen werden sich wohl einige Änderungen im PvP ergeben. Solltet ihr wissen wollen, wie sich der Patch auf das Balancing auswirkt, solltet ihr „Elden Ring“ starten und es ausprobieren.

Trotzdem ist es überraschend zu sehen, dass FromSoftware nach über einem Jahr immer noch Updates für den Titel veröffentlicht. Möglicherweise legt das Unternehmen damit den Grundstein für den kommenden DLC „Shadow of the Erdtree“.

„Elden Ring“ kam im Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S sowie PC auf den Markt und sicherte sich im Anschluss etliche Auszeichnungen, darunter Game of the Year-Awards.

