Exoprimal: Hätte statt Exosuits fast große Mechs und Cyborgs erhalten

In dem am 14. Juli erschienenen Action-Shooter „Exoprimal“ treten die Spieler in verschiedenen Exosuits gegen Horden von Dinosauriern an. Statt den Exo-Anzügen zog Capcom jedoch auch große Mechs und Cyborgs in Betracht.

Am 14. Juli ist Capcoms Dino-Hatz „Exoprimal“ erschienen. Trotz durchwachsenen Kritiken konnte der Titel wenige Tage nach dem Start bereits einen großen Meilenstein überwinden. Über eine Million Spieler haben sich bislang in die Exo-Anzüge geschmissen und sich den Dinosaurier-Horden entgegengestellt.

Nach dem Launch sprach der Director Takuro Hiraoka über „Exoprimal“ und verriet, wie sich die Interessen der Entwickler auf das Spiel auswirkten.

Entwickler hatten bei der Entstehung des Spiels Spaß

„Jeder Tag war aufregend“, so Hiraoka in einem Interview mit Xbox Wire. „Wir konnten eine Vielzahl herausfordernder Ideen ausprobieren, wie zum Beispiel die Kombination von PvE- und PvP-Komponenten in einem einzigen Spielmodus und die Integration vieler Interessen der Entwickler, wie etwa Dinosaurier und Powersuits. Ich erinnere mich noch genau daran, wie aufgeregt ich war, als ich Aufnahmen von einer riesigen Anzahl von Dinosauriern sah, die vom Himmel fielen. Und dann das Erlebnis, Zeuge zu sein, wie diese Dinosaurier und Exoanzüge im Spiel gegeneinander antraten. Ich dachte mir: Das ist Exoprimal! Wie großartig!“

Laut Hiraoka hatte man schon früh bei der Entwicklung des Spiels beschlossen, sich auf prähistorische Dinosaurier zu konzentrieren. Diese Tatsache spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Story. Nachdem dies entschieden war, fügte man Exo-Anzüge hinzu, damit sich die Spieler den stärksten und wildesten Bestien der Geschichte entgegenstellen können.

„Andere Optionen, wie große Mechs und Cyborgs, wurden in Betracht gezogen“, erklärt Takuro Hiraoka weiter. „Aber letztendlich haben wir uns für Exo-Anzüge entschieden, weil wir der Meinung waren, dass diese am besten zu der In-Game-Action passen, die wir uns für Exoprimal vorgestellt haben. Als kleiner Junge liebte ich einfach alles an Dinosauriern. Ich war ziemlich begeistert, dass wir Mechs, Dinosaurier und mehr in das Spiel integrieren konnten.“

