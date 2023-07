Sea of Stars: Entwicklung des Rollenspiels meistert den letzten großen Meilenstein

In den vergangenen Monaten arbeiteten die Entwickler der Sabotage Studios fieberhaft an der Fertigstellung des klassischen Rollenspiels „Sea of Stars“, das bereits im Jahr 2020 angekündigt wurde.

Nachdem in dieser Woche bestätigt wurde, dass „Sea of Stars“ pünktlich zum Launch den Weg in PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium finden wird, verkündeten die Sabotage Studios nun den letzten wichtigen Meilenstein. Wie bekannt gegeben wurde, erreichte „Sea of Stars“ offiziell den Goldstatus.

Somit ist die Entwicklung des Rollenspiels abgeschlossen, was wiederum bedeutet, dass „Sea of Stars“ wie geplant im nächsten Monat erscheinen kann.

Demo steht im PlayStation Store bereit

Wer vor dem Kauf des Oldschool-Rollenspiels zunächst Probe spielen möchte, findet im PlayStation Store ab sofort eine kostenlose Demo zu „Sea of Stars“. Wie die Entwickler der Sabotage Studios betonen, wurde bei der Erstellung der Demo bewusst ein Abschnitt des RPGs ausgewählt, der euch zwar einen guten Eindruck vom fertigen Spiel vermittelt, gleichzeitig allerdings ohne Story-Spoiler auskommt.

Laut den Sabotage Studios haben wir es bei „Sea of Stars“ mit einem Rollenspiel zu tun, das sich bewusst an den Rollenspiel-Klassikern orientiert, die in den 90er Jahren auf dem Super Nintendo für Furore sorgten. Selbiges gilt für die zahlreichen Zufallskämpfe, die sich bis zu einem gewissen Grad an Titeln wie „Super Mario RPG“ anlehnen und dank des aktiven Kampfsystems auch auf lange Sicht Spaß machen sollen.

So geht es in den rundenbasierten Kämpfen von „Sea of Stars“ unter anderen darum, bei eigenen Angriffen oder Blocks das richtige Timing an den Tag zu legen, um beispielsweise den ausgeteilten Schaden zu erhöhen oder den Schaden, den gegnerische Attacken bei eurem Team anrichten, zu reduzieren.

Weitere Meldungen zu Sea of Stars:

„Sea of Stars“ wird am 29. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erscheinen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Sea of Stars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren