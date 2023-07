PS Plus Extra & Premium: Day One-Release für August angekündigt – Demo schon heute

Im August profitieren Abonnenten von PS Plus Extra und Premium wieder von einem Day One-Release. "Sea of Stars" wird ohne Zusatzkosten freigeschaltet. Eine Demo des Spiels kann schon ab heute heruntergeladen werden.

Neuveröffentlichungen über PlayStation Plus sind zwar nicht die Regel. Doch hin und wieder gibt es sie. Auch im August können sich Abonnenten ab der Extra-Stufe auf einen solchen Day One-Release einstellen. Freigeschaltet wird damit „Sea of Stars“, wie die Entwickler von Sabotage Studio auf dem PlayStation Blog bekanntgeben.

Der Launch von „Sea of Stars“ und somit auch die Freischaltung für PS Plus Extra und Premium erfolgen am 29. August 2023.

„Nachdem wir fünf Jahre lang an diesem Spiel gearbeitet haben, das uns sehr am Herzen liegt, sind es jetzt nur noch wenige Wochen bis zur Veröffentlichung“, so das zuständige Team. Man freue sich, diesen Moment mit der PlayStation-Community teilen zu können.

Die Geschichte von „Sea of Stars“ rückt zwei Kinder der Sonnenwende in den Fokus, die mit der Macht der Sonne und des Mondes die Magie der Finsternis beherrschen. Es ist die einzige Kraft des Universums, die den monströsen Kreationen des unheilvollen Alchemisten etwas entgegenzusetzen hat.

Demo von Sea of Stars bereits verfügbar

Ob der Download lohnt, können PlayStation-Spieler schon heute in Erfahrung bringen. Denn im PlayStation Store wurde zu „Sea of Stars“ eine Demo veröffentlicht.

Sabotage Studio weist darauf hin, dass die Demo von „Sea of Stars“ zwar Teile des finalen Spiels enthält, aber darauf geachtet wurde, dass keine wichtigen Elemente der Hauptgeschichte zu früh verraten werden. Vielmehr soll die Anspielfassung die Gameplay-Systeme und Mechaniken rund um das Grundgerüst des Spiels vorstellen.

Weitere Infos zu Sea of Stars“ sind in einem neuen Artikel auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

„Sea of Stars“ ist natürlich nicht das einzige PS Plus-Spiel im August. Schon morgen – voraussichtlich um 17:30 Uhr – werden wir erfahren, was die Essential-Stufe im neuen Monat zu bieten hat. Womöglich kommt es schon im Vorfeld zum gewohnten Leak. Veröffentlicht werden die PS Plus Essential-Spiele am 1. August 2023.

Im späteren Verlauf des Monats sind die Stufen Extra und Premium an der Reihe. Deren Ankündigung erfolgt voraussichtlich am 9. August 2023, bevor es am 15. August 2023 zur Freischaltung kommt. Die Aufnahme von „Sea of Stars“ am 29. August 2023 könnte allerdings auch eine Verzögerung bedeuten.

