Sea of Stars: Das Kampfsystem des Retro-RPGs im neuen Gameplay-Video präsentiert

Heute zeigt sich das Oldschool-Rollenspiel "Sea of Stars" in einem rund zwanzig Minuten langen Gameplay-Video. Die Spielszenen ermöglichen euch einen Blick auf den verfluchten Wald und präsentieren euch zudem das Kampfsystem des RPGs.

"Sea of Stars" verspricht klassische Oldschool-Kost.

Nach einer weiteren Verschiebung wurde das Retro-Rollenspiel „Sea of Stars“ vor einigen Wochen für einen Release in diesem August bestätigt.

Ergänzend dazu stellten die Entwickler der Sabotage Studios in Zusammenarbeit mit der GameInformer ein umfangreiches neues Gameplay-Video zu „Sea of Stars“ bereit, das es auf eine Laufzeit von knapp 20 Minuten bringt und euch einen ausführlichen Blick auf das Fantasy-Rollenspiel der alten Schule ermöglicht.

Zum einen wird uns der verfluchte Wald präsentiert, in dem laut Entwicklerangaben gefährliche Gegner auf eure Truppe lauern. Den größten Teil des neuen Gameplay-Videos nimmt allerdings das Kampfsystem von „Sea of Stars“ ein, das euch im Detail vorgestellt wird.

Entwickler versprechen ein unterhaltsames Kampfsystem

Laut den kreativen Köpfen der Sabotage Studios wurde „Sea of Stars“ mit einem interaktiven Kampfsystem versehen, das auch langfristig interessant bleiben soll. Genau wie in Genre-Klassikern wie „Super Mario RPG“ steht ihr beispielsweise vor der Aufgabe, Blocks zur rechten Zeit auszuführen, um den erlittenen Schaden zu reduzieren.

Auch bei den Angriff ist ein korrektes Timing gefragt, um Gegner beispielsweise mehrfach angreifen oder eine Attacke aufladen zu können. Andere Mechaniken des Kampfsystems umfassen das Sammeln von Energiekugeln, um Angriffe zu verstärken oder Combos auszuführen, und die Verwendung bestimmter Zaubersprüche und Angriffe, um eure Feinde daran zu hindern, ihre stärksten Attacken auszuführen.

„Sea of Stars“ wird am 29. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erscheinen. Exklusiv im eShop der Switch steht eine Demo zum rundenbasierten Rollenspiel der alten Schule bereit, die es euch ermöglicht, das RPG kostenlos anzuspielen.

Ob die Demo in den nächsten Monaten für weitere Plattformen veröffentlicht werden könnte, wurde bisher nicht verraten.

