Dark Souls: Streaming-Dienst Netflix soll an Anime-Serie arbeiten

Den neuesten Gerüchten zufolge soll Netlix weiter an den Adaptionen beliebter Videospiel-Reihen arbeiten. Wie die Kollegen von GiantFreakingRobot berichten, soll der Streaming-Dienst als nächstes einen Anime zu der beliebten „Dark Souls“-Reihe der japanischen Entwickler von FromSoft im Auge haben.

Damit könnte sich „Dark Souls“ zu beliebten Videospiel-Reihen wie „Castlevania“ und „Dragon Age“ gesellen, die ebenfalls als Serien-Version bei Netflix zu sehen sind. Offiziell wurde bislang jedoch noch nichts bestätigt.

Dark-Fantasy-Reihe als Anime-Serie?

Die „Dark Souls“-Reihe nahm ihren Anfang in 2011 mit dem ersten Teil, einem geistigen Nachfolger des ursprünglich 2009 erschienenen „Demon’s Souls“. 2014 erschien die Fortsetzung „Dark Souls 2“, das später durch „Scholar of the First Sin“ ergänzt wurde. Der bislang letzte Teil der Reihe, „Dark Souls 3“, wurde von FromSoftware 2016 auf den Markt gebracht. 2018 erschien dann mit „Dark Souls: Remastered“ eine Neuauflage des ersten Teils der beliebten Spielereihe.

Wie die Kollegen von GiantFreakingRobot nun berichten, sollen sie durch ihre Quellen erfahren haben, dass Netflix an einer Umsetzung des Action-Rollenspiels arbeitet. Wahrscheinlich könnte die mögliche Anime-Serie mit den Geschehnissen aus dem ersten Spiel beginnen. Netflix hat sich noch nicht offiziell zu den Gerüchten zu Wort gemeldet. Allerdings konnte GiantFreakingRobot in der Vergangenheit bereits einige korrekte Voraussagen zu Film- und Fernsehgerüchten treffen.

Damit könnte sich „Dark Souls“ in eine illustre Reihe an Anime-Adaptionen bei dem Streaming-Dienst einreihen. Kürzlich hat Netflix den ersten Trailer zu „Castlevania Nocturne“ veröffentlicht. Zuvor gab es bereits „Dragon Age: Absolution“ zu sehen. Die Anime-Serie „Cyberpunk: Edgerunners“ verhalf „Cyberpunk 2077“ im letzten Jahr zu einem erneuten Erfolg. Zudem ist mit „Sonic Prime“ bei dem Streaming-Dienst auch eine Serie mit dem beliebtesten blauen Igel zu sehen.

