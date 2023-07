PS5: Konsole & DualSense der Spider-Man-Collection können vorbestellt werden

In der vergangenen Woche kündigte Sony Interactive Entertainment eine PlayStation 5 und passendes Zubehör im Design von "Marvel’s Spider-Man 2" an. Im PlayStation Direct Store kann die Spider-Man-Collection ab sofort vorbestellt werden.

Anlässlich der San Diego Comic-Con 2023 am vergangenen Woche stellten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Insomniac Games nicht nur einen neuen Story-Trailer zum im Oktober erscheinenden „Marvel’s Spider-Man 2“ bereit.

Darüber hinaus wurde die Spider-Man-Collection vorgestellt, die eine PlayStation 5, einen DualSense-Controller und PS5-Cover im Design des Spiels umfasst. Wie bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung bestätigt, starteten am heutigen Freitag die Vorbestellungen der Spider-Man-Collection im PlayStation Direct Store.

Vorbestellt werden können sowohl das limitierte PlayStation 5-Bundle im Design von „Marvel’s Spider-Man 2“ als auch der dazu passende DualSense-Controller. Die 64,99 Euro teuren Hardware-Cover hingegen sind bereits vergriffen und werden zum Zeitpunkt dieser Meldung mit „Zurzeit nicht verfügbar“ gelistet.

Ob und wann mit Nachschub zu rechnen ist, verriet Sony Interactive Entertainment bisher nicht.

Diese Inhalte bietet das limitierte Bundle

Das limitierte Spider-Man-Bundle kann zum Preis von 659,99 Euro vorbestellt werden und umfasst zum einen natürlich die PlayStation 5 mit dem ikonischen Symbionten-Design. Ebenfalls enthalten sind ein DualSense-Controller im Design des neuen Spider-Man-Abenteuers sowie ein Download-Code, mit dem „Marvel’s Spider-Man 2“ zum Release heruntergeladen werden kann.

Seid ihr lediglich auf den DualSense-Controller im Spider-Man-Design aus, dann könnt ihr diesen auch einzeln erwerben. Der besagte DualSense-Controller wird für 79,99 Euro erhältlich sein und kann ab sofort ebenfalls vorbestellt werden. Weitere Details zur Spider-Man-Collection und die Möglichkeit, das Konsolen-Bundle sowie den DualSense-Controller vorzubestellen, findet ihr im PlayStation Direct Store.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Spider-Man 2:

„Marvel’s Spider-Man 2“ wird am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht und euch mit Peter Parker sowie Miles Morales zwei spielbare Helden bieten, mit denen ihr den Kampf gegen Venom aufnehmt und versucht, die durchtriebenen Pläne des Bösewichts zu durchkreuzen.

Dargestellt wird Venom vom bekannten Schauspieler Tony Todd, der in der Welt der Videospiele bereits als Erzähler in Titeln wie „The Legend of Dragoon“ oder „Layers of Fear 2“ zu hören war. Warum die Entscheidung von Insomniac Games auf Todd fiel, erfahrt ihr hier.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Marvel's Spider-Man 2, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren