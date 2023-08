Modern Warfare 3: Offizielle Enthüllung in der nächsten Woche bestätigt?

Nach den diversen Leaks der vergangenen Wochen könnte der Shooter "Call of Duty: Modern Warfare 3" in Kürze offiziell vorgestellt werden. Dies wird zumindest auf dem offiziellen Twitter-Kanal angedeutet.

"Call of Duty: Modern Warfare 3" könnte in Kürze vorgestellt werden.

Auch wenn die offizielle Ankündigung des Shooters weiter auf sich warten lässt, gilt aufgrund der zum Teil eindeutigen Hinweise und Leaks der letzten Wochen als sicher, dass die Entwickler von Sledgehammer Games („Call of Duty: Vanguard“) an „Call of Duty: Modern Warfare 3“ arbeiten.

Unklar war bisher nur, wann mit der offiziellen Ankündigung beziehungsweise Präsentation des neuen Shooters zu rechnen ist. Für neuen Gesprächsstoff sorgt in diesen Stunden der offizielle Twitter-Kanal der „Call of Duty“-Reihe, auf dem sich die Verantwortlichen nach dem Leak des Logos von „Modern Warfare 3“ einen kleinen Scherz erlaubten und eine eigene Grafik veröffentlichten.

Allerdings heißt es hier weiter: „In der kommenden Woche werden wir unsere künstlerischen Fähigkeiten und noch mehr teilen.“ Eine Aussage, die darauf hindeuten könnte, dass in der nächsten Woche in der Tat mit der offiziellen Veröffentlichung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ zu rechnen ist.

Auch Insider rechnen mit einer baldigen Ankündigung

Offiziell bestätigte wurde die Enthüllung in der kommenden Woche bisher zwar nicht, allerdings wiesen zuletzt diverse Quellen wie der bekannte Leaker und Industrie-Insider Tom Henderson darauf hin, dass die offizielle Ankündigung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ unmittelbar bevorsteht.

Unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen sprach Henderson kürzlich von einer geplanten Präsentation am 1. August 2023. Ein Vorhaben, aus dem allerdings nichts wurde. Nun könnte es also nächste Woche so weit sein.

„Call of Duty: Modern Warfare 3“ nahm unbestätigten Berichten zufolge als umfangreicher DLC zum letztjährigen Ableger „Modern Warfare 2“ seinen Anfang und wurde erst im Laufe der Entwicklung zu einem vollwertigen Nachfolger.

Weitere Meldungen zu Modern Warfare 3:

Für welche Plattformen „Call of Duty: Modern Warfare 3“ erscheinen wird, ist aktuell noch unklar. Spekuliert wird allerdings, dass neben dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S auch die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One weiter unterstützt beziehungsweise versorgt werden sollen.

In wenigen Tagen erfahren wir möglicherweise mehr.

Jokes on you, real key art here. We’ll share our artistic abilities and even more next week. pic.twitter.com/UCCexH7IMr — Call of Duty (@CallofDuty) August 2, 2023

