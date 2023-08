Somerville: Sci-Fi-Adventure mit Trailer und Releasetermin für PS4 & PS5 angekündigt

Vor wenigen Tagen tauchte auf der Website „Exophase“ eine Trophäen-Liste auf, die andeutete, dass das Science-Fiction-Adventure „Somerville“ den Weg auf die PlayStation-Konsolen finden wird.

In einer aktuellen Mitteilung ließen die verantwortlichen Entwickler von Jumpship nun die Katze aus dem Sack und gaben bekannt, dass „Somerville“ in der Tat für die PlayStation-Systeme erscheinen und bereits Ende des Monats für die PS4 und die PS5 veröffentlicht wird.

Um den Spielerinnen und Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Somerville“ auf sie zukommt, wurde passend zur heutigen Ankündigung ein Trailer veröffentlicht.

Dieser liefert uns Eindrücke aus dem Spielgeschehen und geht ein wenig auf die Handlung von „Somerville“ ein.

Aliens sorgen auf der Erde für Wirbel

In „Somerville“ führt unser Weg in ein Science-Fiction-Abenteuer, in dem Aliens auf der Erde landen und eine Reihe von unvorhersehbaren Ereignissen in Gang setzen. Inmitten dieses Chaos steht ihr nicht nur vor der Aufgabe, eure Familie zusammenzuführen und in Sicherheit zu bringen. Zudem erlebt ihr die Auswirkungen eines großen Konflikts, der weiter reicht, als anfangs angenommen.

„Tauche ein in eine handgefertigte Erzählung, die in einer lebendigen, ländlichen Landschaft spielt. Navigiere Dich durch das gefährliche Terrain, das vor Dir liegt, um die Geheimnisse der Besucher der Erde zu lüften“, führen die verantwortlichen Indie-Entwickler von Jump-Ship zu dem Adventure aus.

Von der Community wurden vor allem die spannende Geschichte von „Somerville“ sowie der frische Artstyle gelobt. Kritik hingegen gab es für das mitunter überschaubare Spieltempo.

„Somerville“ wird ab Donnerstag, den 31. August 2023 für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich sein. Anbei der Trailer zur offiziellen Ankündigung des Science-Fiction-Abenteuers für die Sony-Konsolen.

