Somerville: Xbox-Titel bekommt wohl PS4-/PS5-Version spendiert

Nach „High on Life“ bekommt vermutlich auch das Sci-Fi-Abenteuer „Somerville“ einen PS4- bzw. PS5-Port. Das zumindest verrät eine Trophäenliste für die PS4-Konsole.

Nach „High on Life“ bekommt vermutlich ein weiteres Spiel, das eigentlich bislang nur für Xbox-Konsolen und PC erhältlich war, eine PS-Version. Die Trophäen-Seite Exophase listet nämlich die kompletten Trophäen auf, die es für das 2,5D-Adventure geben soll.

Allerdings handelt es sich dabei um die PS4-Version, die bislang noch nicht offiziell angekündigt wurde. Demnach scheint es so, als ob das Entwicklerteam von Jumpship eine PS4-Version planen würde.

Somerville spielt nach einer Alien-Katastrophe

Die Trophäen sind die gleichen wie aus der Xbox- und PC-Version. Zusätzlich wird es eine Platin-Trophäe geben, wodurch der Titel auf insgesamt 11 Trophäen kommt.

Der Fall erinnert an „High on Life“. Hier wurden ebenfalls erste Hinweise vor einigen Tagen geleakt. Nur einen Tag später gab es die offizielle Bestätigung. Ob das auch bei „Somerville“ so schnell der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in den kommenden Tagen eine Bestätigung erhalten werden. Vermutlich wird es neben der PS4-Version eine PS5-Version geben, da der Titel ebenfalls für Xbox Series X/S erschienen ist.

In „Somerville“ wird die Erde von Aliens besucht, doch das hat schlimme Folgen. Wir müssen inmitten einer Katastrophe unsere Familie wieder zusammenführen und erleben dabei die Auswirkungen des Konflikts mit den Außerirdischen.

Auf Steam hat das Spiel 66 Prozent positive Wertungen. Die Spieler loben den Art Style und das Pacing, kritisieren das Spiel aber für sein langsamen Spieltempo und die langweiligen Rätsel.

„Somerville“ erschien ursprünglich am 15. November 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Quelle: Exophase

