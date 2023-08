Gran Turismo Film: David Harbour über die Dreharbeiten mit echten Autos

Am 10. August – also in wenigen Tagen – kommt der Film zu „Gran Turismo“ in die Kinos. Im Vorfeld sprach Schauspieler David Harbour mit Sky News noch ein wenig über die Dreharbeiten. In der Videospieladaption spielt er übrigens Jack Salter, den Mentor des Protagonisten.

Bessere Performance dank realen Einsätzen

Der Film wurde nicht in Green-Screen-Hallen gedreht, sondern auf der Rennstrecke mit echten Autos. Vermutlich würden die Zuschauer gar keinen Unterschied zwischen CGI- und echten Rennszenen erkennen, glaubt Harbour. Allerdings meint er, der Einsatz von echten Fahrzeugen habe seine Performance gesteigert, „weil die Einsätze real sind.“

„Ich meine, es gibt Autos, die mit 150 Meilen pro Stunde an einem vorbeifahren. Das hat etwas zu bedeuten. Das hat Gewicht. Es gibt ein Risiko“, erklärt der 48-Jährige.

Die Ansicht von Tom Cruise könne er nun nachvollziehen. Der Hollywood-Star erklärte in den Interviews zu „Top Gun: Maverick“, ein Film müsse echt sein. In dem abenteuerlichen Action-Film wurden nämlich alle Stunts Menschen ausgeführt – wie auch in „Gran Turismo“.

David Harbour über die Dreharbeiten: „Wir hätten den Film auch in Green-Screen-Boxen drehen können, wir hätten all diese Sachen machen können, aber es war etwas dabei, dieses Team von Leuten zusammenzustellen, die in der Lage sind, all diese Autos zu organisieren, die im selben Moment losfahren, im selben Moment anhalten, die Reifen aufwärmen, all die technischen Elemente.“

Authentizität war Neil Blomkamp, dem Regisseur des Films, sehr wichtig. Er machte schon vor ein paar Monaten klar: Die Schauspieler haben in echten Autos auf echten Rennstrecken gedreht. Wie das Endergebnis aussieht, könnt ihr nächste Woche erfahren.

