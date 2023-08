Crimson Desert: Ein Lebenszeichen – RPG meldet sich nächste Woche mit Gameplay zurück

Im Rahmen der The Game Awards 2020 stellte das südkoreanische Entwicklerstudio Pearl Abyss das Rollenspiel „Crimson Desert“ vor, das ursprünglich im Winter 2021 erscheinen sollte.

Allerdings räumten die Entwickler im Sommer 2021 ein, dass das ambitionierte Projekt noch etwas mehr Zeit für einen zusätzlichen Feinschliff benötigt und daher auf einen unbestimmten Zeitraum verschoben werden musste.

Nachdem „Crimson Desert“ in den vergangenen zwei Jahren quasi komplett von der Bildfläche verschwand, meldete sich Pearl Abyss heute mit einem Lebenszeichen zurück und kündigte eine neue Gameplay-Präsentation des Rollenspiels an.

Diese wird auf dem Opening Night Live-Event zur Gamescom 2023 in der kommenden Woche erfolgen. Die von Geoff Keighley produzierte und moderierte Veranstaltung findet am 22. August 2023 von 20 bis 22 Uhr statt.

Wie Jin-Young Heo, der CEO von Pearl Abyss, im Rahmen einer Investorenkonferenz versprach, haben die Entwickler die letzten beiden Jahre genutzt, um eifrig an „Crimson Desert“ zu arbeiten und das Rollenspiel in allen Bereichen zu verbessern. Die Präsentation im Zuge von Opening Night Live 2023 soll uns einen Eindruck von dem Qualitätsstandard vermitteln, der von Pearl Abyss angestrebt wird.

„Seit wir Crimson Desert zum ersten Mal vorgestellt haben, ist einiges an Zeit vergangen. Während dieser langen Zeit haben wir hart daran gearbeitet, sodass sich die Qualität des Spiels erheblich verbessert hat. Vor allem auf der Gamescom in diesem Jahr beabsichtigen wir, neues Filmmaterial des Spiels zu veröffentlichen, das tatsächlich das echte Gameplay von Crimson Desert zeigt. Wir werden Ihnen zeigen, wie Crimson Desert entwickelt und perfektioniert wird, und Ihnen das Qualitätsniveau präsentieren, das von uns angestrebt wird“, so Heo.

„Crimson Desert“ versteht sich als ein Open-World-RPG, das die Stärken narrativer Singleplayer-Spiele mit einer Online-Multiplayer-Funktionalität kombinieren und so für einen frischen Ansatz im Genre sorgen soll. Mit einem MMO haben wir es hier allerdings nicht zu tun, wie Pearl Abyss bereits vor einer ganzen Weile klarstellte.

Weitere Meldungen zu Crimson Desert:

Für welche Plattformen „Crimson Desert“ veröffentlicht wird, ist aktuell noch unklar. Wir können aber wohl von einem Release auf dem PC, der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S ausgehen.

Next Tuesday, join us at @gamescom Opening Night Live, to see a brand new look at the gameplay of CRIMSON DESERT (@CrimsonDesert_) from Pearl Abyss.

Catch the livestream everywhere at 8p CET/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/mEj030uEQN

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 16, 2023