Sonic Superstars: Enthüllung des Releasetermins? Opening Night Live-Auftritt bestätigt

Am kommenden Dienstag wird mit dem von Geoff Keighley (The Game Awards) produzierten und moderierten Opening Night Live-Event die Gamescom 2023 eingeleitet.

Nachdem Keighley vor wenigen Tagen darauf hinwies, dass der Fokus in diesem Jahr auf Updates zu bereits bekannten beziehungsweise angekündigten Projekten liegen wird, wurde kurz vor dem Start in das Wochenende ein weiterer Titel bestätigt, der im Rahmen des Opening Night Live-Events zu sehen sein wird.

Die Rede ist von Segas Plattformer „Sonic Superstars“, der mit seinem 4-Spieler-Coop für frischen Wind im Genre sorgen soll. Spekuliert wird, dass der japanische Publisher die Veranstaltung nutzt, um den finalen Releasetermin des kooperativen Plattformers zu enthüllen.

Während Sega bisher nur von einer Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres sprach, zeichnete sich zuletzt ab, dass „Sonic Superstars“ für einen Release im Oktober vorgesehen ist. So listeten gleich mehrere Händler den Coop-Plattformer für eine Veröffentlichung am 17. Oktober 2023. Ob diese Angaben den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise im Zuge von Opening Night Live 2023, das am Dienstag, den 22. August 2023 von 20 bis 22 Uhr stattfindet.

In „Sonic Superstars“ kehren Sonic, Knuckles, Tails und Amy in einem ganz neuen Abenteuer zurück und stehen ein weiteres Mal vor der Aufgabe, die durchtriebenen Pläne von Dr. Eggman zu durchkreuzen. Neben dem Coop-Modus für bis zu vier Spielerinnen und Spieler gehören die Fähigkeiten, die mit den Chaos-Emeralds freigeschaltet werden können, zu den interessantesten Neuerungen von „Sonic Superstars“.

Weitere Details zu den Chaos-Emeralds und den damit verbundenen Fähigkeiten, die sich Sonic und seine Freunde zunutze machen können, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Sonic Superstars:

„Sonic Superstars“ entsteht bei den Entwicklern von Sonic Team und wird für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Get ready to grab your player 2 (…and 3 and 4)! @Sonic_hedgehog Superstars news coming Tuesday to @gamescom Opening Night Live!

Tune in live, Tuesday at 8p CET/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/8OgsH3UKsZ

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2023