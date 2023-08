Gamescom 2023: Ankündigung neuer Spiele nicht im Fokus von Opening Night Live

Die Gamescom 2023 startet in der nächsten Woche. Am Vorabend des ersten Messetages findet eine Opening Night Live-Show statt, die einmal mehr von Geoff Keighley geleitet wird. Erhebliche Ankündigungen neuer Spiele sollten Zuschauer allerdings nicht erwarten, wie der Moderator im Vorfeld einräumte. Vielmehr gehe es darum, Updates zu bereits bekannten Spielen zu liefern.

„Es wird eine spannende Show mit neuen Einblicken in viele angekündigte Spiele wie Alan Wake 2 und Black Myth Wukong. Bei der diesjährigen ONL geht es weniger um die Ankündigung brandneuer Projekte, sondern vielmehr darum, den Fans Updates zu einigen der größten Spiele zu geben, die im nächsten Jahr erscheinen werden“, so Keighley in einem Gespräch mit VGC.

Darauf aufbauend könnte es unter Umständen eine langatmige Show werden, wenn man bedenkt, dass das letztjährige Event etwas mehr als zwei Stunden dauerte und mehr als 35 Spiele umfasste.

Veranstaltungsort hat Vor- und Nachteile

Laut Keighley werde die neue Veranstaltung auch ganz eigene Herausforderungen mit sich bringen. „Da wären zunächst einmal die logistischen Herausforderungen für unser Team in Los Angeles, das eine groß angelegte Messe in Köln, Deutschland, organisieren muss. Zum Glück sind die Gamescom und die Kölnemesse großartige Partner“, verriet der Moderator.

Eine weitere Herausforderung, die zugleich als Chance verstanden werden kann, sei es, dass die bevorstehende Messe direkt mit den Partnern und Spielen verbunden ist, die auf der Gamescom ausstellen werden. Daher versuche man immer, Synergien zwischen dem, was auf der Messe und während der Show passiert, zu schaffen.

Keighley betonte schon vor einigen Tagen, das eines der wichtigsten Spiele, die auf der GamesCom ONL gezeigt werden, „Alan Wake 2“ sei. Und die neusten Aussagen des Moderators bestätigen die Gerüchte, dass „Black Myth: Wukong“ tatsächlich ein Teil der Gamescom 2023 sein wird.

Weitere Meldungen zur Gamescom 2023:

Die Gamescom 2023 findet vom 23. bis zum 27. August 2023 statt und beginnt mit einem Fachbesuchertag. Die Opening Night Live-Show wird am 22. August 2023 ausgestrahlt.

Weitere Meldungen zu Gamescom 2023.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren