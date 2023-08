Gamescom 2023: Tagestickets für Samstag ausverkauft

Mit dem Messesamstag ist einer der Tage der Gamescom 2023 weitgehend ausverkauft. Lediglich Bestände an Abendkarten sind noch verfügbar. Die anderen Messetage laden weiterhin zum Besuch ein.

Die Gamescom kann in dieser Jahr wieder als vollwertige Präsensveranstaltung durchgeführt werden, nachdem die COVID-19-Pandemie eine Pause erforderte. Während einige große Unternehmen wie Sony nicht an der Messe teilnehmen werden, scheint das Interesse der Spieler ungebrochen zu sein.

Der Samstag ist ausverkauft, wie die Veranstalter der Kölnmesse heute mitteilten. Das heißt, für den 26. August 2023 können keine Tagestickets mehr bestellt werden. Die einzige momentan noch verfügbare Möglichkeit, an diesem Tag auf das Gelände zu kommen, sind die Abendkarten, die einen Zugang erst ab 16 Uhr gewähren.

Für die anderen Messetage, also für Donnerstag, Freitag und Sonntag, können weiterhin Tagestickets gekauft werden. Möglich ist das im offiziellen Shop der Gamescom. Ein Tageskasse vor Ort ist nicht geplant.

Ticketpreise in der Übersicht

In diesem Jahr müssen Besucher der Gamescom etwas tiefer in die Tasche greifen, um die Hallen betreten zu können. Nachfolgend die aktualisierten Preise in der Übersicht:

Donnerstag:

Tageskarte: 27 Euro

Tageskarte ermäßigt: 19,50 Euro

Familien-Tageskarte: 60 Euro

Abendkarte (ab 16 Uhr): 9 Euro

Freitag:

Tageskarte: 27 Euro

Tageskarte ermäßigt: 19,50 Euro

Familien-Tageskarte: 60 Euro

Abendkarte (ab 16 Uhr): 9 Euro

Samstag:

Tageskarte: 36 Euro

Tageskarte ermäßigt: 28 Euro

Familien-Tageskarte: 75 Euro

Abendkarte (ab 16 Uhr): 11 Euro

Sonntag:

Tageskarte: 27 Euro

Tageskarte ermäßigt: 19,50 Euro

Familien-Tageskarte: 60 Euro

Abendkarte (ab 16 Uhr): 9 Euro

Die Gamescom findet in diesem Jahr vom 23. bis 27. August 2023 statt, wobei der erste Tag den Fachbesuchern und Pressevertretern vorbehalten ist. Alle anderen Interessanten können die Hallen ab dem Messedonnerstag stürmen.

Das könnte euch ebenfalls zur Gamescom 2023 interessieren:

Eröffnet wird die Gamescom 2023 von einer Opening-Night-Live-Show, für die sich einmal mehr der Moderator und Produzent Geoff Keighley verantwortlich zeichnet. Sie findet bereits am 22. August 2023 statt.

Weitere Meldungen zu Gamescom 2023.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren