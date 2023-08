The Texas Chain Saw Massacre: Jetzt für Konsolen und PC verfügbar – Launch-Trailer

The Texas Chain Saw Massacre:

Zum heutigen Release von "The Texas Chain Saw Massacre" dürft ihr euch den Launch-Trailer anschauen. Ihr bekommt einen Mix aus Zwischensequenzen und Gameplay-Momenten zu sehen.

Am heutigen Freitag ist „The Texas Chain Saw Massacre“ auf den Markt gekommen. Für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC ist das asymmetrische Horrorspiel erhältlich. Auf den Konsolen beträgt der Preis 39,99 Euro.

Steam-Nutzer hingegen können bis morgen zehn Prozent sparen und zahlen somit nur 35,09 Euro. Außerdem ist der Titel über den Game Pass spielbar.

Wer möchte, kann sich ein paar Kettensägen-Skins kostenlos herunterladen. Des Weiteren steht das sogenannte Execution Pack zur Verfügung, das jeweils einen speziellen Kill für die Mitglieder der Slaughter-Familie enthält.

Akzeptable Wertungen liegen vor

Die Testwertungen deuteten schon mal auf einen vernünftigen Multiplayer-Titel hin – auch wenn es noch Luft nach oben gibt. Zudem fallen die ersten User-Rezensionen auf Steam überwiegend positiv aus, was nach aktuellem Stand aber noch wenig zu bedeuten hat. Auf Metacritic können die Spieler übrigens erst morgen Abend ab 21 Uhr ihre Meinung abgeben.

Als Vorlage für das Spiel dient der erste Film aus dem Jahr 1974, der hierzulande „Blutgericht in Texas“ heißt. Die Entwickler von Sumo Digital haben sich Mühe gegeben, den Stil und das Feeling des Originalfilms wiederzugeben. Der Fokus liegt dabei auf der Farm und dem Haus der Familie Slaughter. Aber auch der berüchtigten Tankstelle dürft ihr einen Besuch abstatten.

Das Spielprinzip erinnert an „Dead by Daylight“, schickt allerdings gleich drei anstatt einen Killer ins Rennen. Gemeinsam machen sie Jagd auf vier Überlebende, die strategisch vorgehen müssen, um sich zu retten. Verschiedenste Werkzeuge helfen ihnen dabei.

Weitere Meldungen zu „The Texas Chain Saw Massacre“:

Im Launch-Trailer seht ihr, wie die Opfer von der Slaughter Family gejagt werden. Dabei dürft ihr einen Blick auf verschiedene Map-Varianten und Spielziele werfen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Texas Chainsaw Massacre.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren