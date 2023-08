Immortals Fenyx Rising: Eingestelltes Projekt eine Mischung aus Elden Ring und Wind Waker?

Im letzten Monat erreichte uns die Meldung, dass sich Ubisoft zugunsten kommender „Assassin’s Creed“-Titel dazu entschloss, den Nachfolger von „Immortals Fenyx Rising“ (2020) einzustellen.

Neue unbestätigte Details lieferten uns in dieser Woche die Kollegen von Axios, die sich bei ihrem Bericht auf die Angaben zweier anonymer Entwickler beziehen, die mit dem Projekt vertraut sind. Wie die Quellen berichten, soll das Sequel in der Tat Ubisofts Fokus auf große Marken wie „Assassin’s Creed“ zum Opfer gefallen sein.

Bezüglich des Settings ergänzten die Quellen von Axios, dass „Project Oxygen“, so der Codename des Nachfolgers, in einer fiktiven Welt gespielt hätte, die von der polynesischen Kultur beeinflusst wurde.

Um die Welt des Action-Adventures möglichst authentisch zu gestalten, hätten die Entwickler von Ubisoft Quebec bei den Arbeiten am „Immortals Fenyx Rising“-Nachfolger auf polynesische Berater zurückgegriffen.

Ein ambitioniertes Projekt abseits der Ubisoft-Formel?

Während das erste „Immortals Fenyx Rising“ laut Axios in etwas mehr als einem Jahr entwickelt wurde, soll es sich beim Nachfolger um ein deutlich größeres Projekt gehandelt haben, das Abstand von der klassischen Open-World-Formel von Ubisoft genommen hätte.

Anstatt die Spielerinnen und Spieler in eine offene Welt zu entlassen, die mit zahlreichen Markern und Quest-Symbolen gefüllt ist, sollte sich „Project Oxygen“ bei der Art und Weise, wie die Welt bereist oder erkundet wird, an Titeln wie „The Legend of Zelda: The Wind Waker“ oder From Softwares Rollenspiel „Elden Ring“ orientieren.

„Für Oxygen planten die Entwickler jedoch, viele dieser Hilfen fallenzulassen, um die Spieler stärker dazu zu bringen, intensiver nachzuforschen, um herauszufinden, wohin sie gehen müssen. Dies konnte durch das Verfolgen von Tieren, dem Folgen des Windes oder der Navigation anhand der Position der Sterne am Himmel im Spiel geschehen“, wird zum Spielkonzept ausgeführt.

„Das Ziel bestand auch darin, ein Spiel zu machen, das sich stark vom Rest des Ubisoft-Portfolios unterscheidet“, ergänzte eine Quelle gegenüber Axios.

Weitere unbestätigte Details in der Übersicht:

Der Hauptcharakter konnte sich die Gunst unterschiedlicher polynesischer Götter verdienen, elementare Kräfte erlangen und sich verwandeln, während der Held im Laufe der Kampagne auf Basis seiner Entscheidungen mit bestimmten polynesischen Tattoos versehen wird.

In der Spielwelt wäre der Protagonist von Insel zu Insel gereist, wobei jede eine fiktive Version von Schauplätzen wie Neuseeland, Tahiti, der Osterinsel und Hawaii gewesen wäre.

Basierend auf dem polynesischen Konzept des Mana hätten die Spielerinnen und Spieler darauf achten müssen, wie sie mit ihren Ingame-Handlungen die Umgebung und die Welt um sie herum beeinflussen.

„Immortals 2“ hätte sich spielerisch vom ersten Teil abgehoben, indem es den Erzähler des ersten Spiels weglässt, auf den Fokus auf das Lösen von Rätseln verzichtet und für eine flexiblere Geschichte sorgt, in der die eigenen Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Handlung genommen hätten.

Basierend auf Impressionen, die Axios vorliegen, lässt sich sagen, dass der Grafikstil des Nachfolgers realistischer ausgefallen wäre als beim originalen „Immortals Fenyx Rising“.

Ubisoft zog laut den Quellen in Erwägung, das Projekt nicht als „Immortals 2“, sondern als komplett neuen Titel zu veröffentlichen.

Das Aus des Nachfolgers soll die Entwickler von Ubisoft Quebec kalt erwischt beziehungsweise überrascht haben.

Da Ubisoft die in Umlauf gebrachten Details zum Nachfolger von „Immortals Fenyx Rising“ bislang nicht bestätigen wollte, ist unklar, für welche Plattformen das Projekt erscheinen sollte. Als gesetzt gelten allerdings der PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: Axios

