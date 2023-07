Immortals Fenyx Rising: Sequel wurde von Ubisoft eingestellt – Bericht

„Immortals Fenyx Rising“ kam 2020 mit einem User-Score von 77 auf solide Wertungen. Später bekundete Ubisoft mehrfach das Interesse, das Universum weiter auszubauen. Im vergangenen Jahr kamen gar Gerüchte über ein Spin-off auf, das mutmaßlich für 2025 geplant war.

Es scheint allerdings, dass Ubisoft die Marke zunächst aus der weiteren Planung herausgenommen und die Produktion eines Nachfolgespiels gestoppt hat. Davon berichtet VGC unter Berufung auf anonyme Quellen.

Demnach habe die Unternehmensführung von Ubisoft Anfang dieses Monats aufgrund der wahrgenommenen Herausforderungen bei der Etablierung der IP entschieden, das Projekt, das sich bei Ubisoft Quebec in der frühen Produktion befunden haben soll, zu streichen.

Mehrere Mythologien sollten erforscht werden

Zuvor hatte Ubisoft die Absicht, „Immortals“ zu einer langlebigeren Franchise auszubauen. Darauf aufbauend berichtete der Journalist Jeff Grubb im vergangenen Jahr, dass das Unternehmen die Idee verfolgte, in zukünftigen Spielen andere Mythologien als die griechische zu erforschen, darunter Mythen von Hawaii und Polynesien.

Den Quellen von VGC zufolge wurden die Zukunftspläne für „Immortals“ jedoch in Zweifel gezogen, nachdem Ubisoft beschlossen hatte, sich auf die bekanntesten Marken zu konzentrieren, allen voran „Assassin’s Creed“. Die Mitarbeiter für diese Marke sollen um 40 Prozent aufgestockt werden, während mindestens sechs „Assassin’s Creed“-Projekte in Arbeit sind.

Schon im Januar gab der französische Publisher bekannt, dass drei unangekündigte Spiele eingestellt wurden und die Bemühungen fortan den größten IPs und Live-Diensten von Ubisoft zugutekommen kommen sollen.

Dass es letztendlich auch den Nachfolger von „Immortals: Fenyx Rising“ traf, scheint keine Überraschung sein. Das 2020 veröffentlichte Spiel war kommerziell betrachtet kein allzu großer Erfolg. Die Verkaufszahlen in Europa lagen rund 70 Prozent unter dem, was „Assassin’s Creed Valhalla“ in einem ähnlichen Zeitraum erreichen konnte.

Spieler, die in „Immortals: Fenyx Rising“ hineinschnuppern möchten und eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe ihr Eigen nennen, können den Ubisoft-Titel ohne weitere Kosten aus der Bibliothek laden. Der reguläre Kauf schlägt im PlayStation Store hingegen mit 69,99 Euro zu Buche. Bei Amazon sind es für die PS5-Fassung auf Disk momentan 16,49 Euro*.

