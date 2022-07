Immortals Fenyx Rising: Spin-off statt eines Sequels geplant?

In der Vergangenheit bekundete Ubisoft mehrfach das Interesse an weiteren Projekten in der Welt von "Immortals Fenyx Rising". Aktuellen Berichten zufolge sollen die Entwickler von Ubisoft Quebec derzeit an einem Spin-off arbeiten. Bestätigt wurde bislang allerdings nichts.

Nachdem der erste Teil sowohl von den Kritikern als auch der Community sehr positiv aufgenommen wurde, bekundeten die Verantwortlichen von Ubisoft in der Vergangenheit ihr Interesse an weiteren Projekten auf Basis der „Immortals Fenyx Rising“-Marke.

Da das Unternehmen hinsichtlich kommender Titel in der Welt des Action-Adventures bisher nicht näher ins Detail gehen wollte, gingen viele davon aus, dass sich Ubisoft hier auf einen klassischen Nachfolger beziehen könnte. Aktuellen Berichten zufolge sollen die Entwickler von Ubisoft Quebec derzeit allerdings an einem Spin-off in der Welt von „Immortals Fenyx Rising“ arbeiten.

Dies möchte der für gewöhnlich gut informierte Giant Bomb-Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb in Erfahrung gebracht haben, der uns in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Vorhersagen versorgte.

Release nicht vor 2025?

Ohne näher auf seine Quellen einzugehen, führte Grubb aus, dass sich das besagte Spin-off zu „Immortals Fenyx Rising“ unter dem Codenamen „Oxygen“ in Entwicklung befindet und auf ein Setting setzen wird, das sich an der hawaiianisch-polynesischen Kultur anlehnt. Weiter heißt es, dass erneut ein Gott als Erzähler geboten werden soll, während die Entwickler von Ubisoft Quebec gleichzeitig versuchen, ihren eigenen Stil zu finden und sich nicht mehr so offensichtlich an Vorbildern wie Nintendos Open-World-Hit „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ zu orientieren.

Bis Ubisoft Nägel mit Köpfen macht und das Spin-off zu „Immortals Fenyx Rising“ offiziell ankündigt, könnte laut Grubb noch einige Zeit ins Land ziehen. Aktuell befinde sich das Projekt nämlich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und wird laut Grubbs Informationen nicht vor 2025 erscheinen.

„Es befindet sich in der frühen Vorproduktionsphase. Ich habe einige Konzeptzeichnungen gesehen. Es kommt vielleicht 2025“, so Grubb, der eigenen Angaben zufolge bereits vor der offiziellen Ankündigung durch Ubisoft gewusst haben will, dass der Publisher Projekte wie „Ghost Recon: Frontline“ einstellen wird.

Ubisoft selbst wollte sich zu den aktuellen Gerüchten um „Immortals Fenyx Rising“ bisher nicht äußern.

