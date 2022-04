Immortals Fenyx Rising: Ein weiterer Hinweis auf einen Nachfolger?

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass bei Ubisoft Quebec an einem Nachfolger zu "Immortals Fenyx Rising" gearbeitet wird. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt derzeit ein Lebenslauf eines bestimmten Ubisoft-Mitarbeiters.

Auch wenn der ganz große Wurf wertungstechnisch nicht gelang, gehörte das von Ubisoft Quebec entwickelte „Immortals Fenyx Rising“ doch zu den Überraschungserfolgen des Videospieljahres 2020.

Vor allem die sympathische Geschichte, die lebendige Spielwelt und die recht offensichtlich von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ inspirierten Gameplay-Mechaniken konnten Spieler wie Kritiker gleichermaßen überzeugen. Zur Freude der Anhängerschaft verdichteten sich zuletzt die Hinweise, dass bei Ubisoft Quebec an einem Nachfolger zu „Immortals Fenyx Rising“ gearbeitet werden könnte.

Für frische Spekulationen sorgt aktuell der Lebenslauf von Ubisofts Andrée-Anne Boisvert. Wie entdeckt wurde, versteckt sich hier ein Hinweis auf ein bisher unangekündigtes Projekt, das sich seit April 2021 in Entwicklung befindet.

Erfolgt die offizielle Ankündigung in den nächsten Monaten?

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Andrée-Anne Boisvert bei den Arbeiten an „Immortals Fenyx Rising“ zunächst den Posten des Associate-Producers bekleidete und später zum Producer aufstieg. Darüber hinaus arbeitete er in der Vergangenheit als Associate-Producer an „Assassin’s Creed: Odyssey“ und dem Post-Launch-Content des Action-Rollenspiels. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass hinter dem unangekündigten Projekt, an dem Andrée-Anne Boisvert laut seinem Lebenslauf arbeitet, ein Nachfolger zu „Immortals Fenyx Rising“ vermutet wird.

Zuletzt befeuerte der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson die Gerüchte um ein mögliches Sequel, das sich seinen Informationen zufolge aktuell in der Pre-Production-Phase befindet. Weitere berichtete Henderson kürzlich von einem großen Games-Showcase, den Ubisoft nutzen wird, um diverse neue Projekte anzukündigen. Darunter auch den Nachfolger zu „Immortals Fenyx Rising“?

Offiziell bestätigt wurden die Angaben von Henderson bisher allerdings nicht.

Producer of Immortal Fenyx Rising at #Ubisoft Quebec Working on Unannounced Title (Probably Sequel of Immortal FR Reported by @_Tom_Henderson_ ) Source: https://t.co/b8XJPjXudDhttps://t.co/eT2OcpPXnX pic.twitter.com/eZYfXLKS12 — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) April 11, 2022

